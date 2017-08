Kurz eura vzrástol na 2,5-ročné maximum 1,1868 USD/EUR

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 2. augusta (TASR) - Posilňovanie eura na medzinárodných finančných trhoch pokračuje. Dnes sa kurz spoločnej európskej meny dostal na nové 2,5-ročné maximum, keď predpoludním vzrástol až na 1,1868 USD/EUR. To bolo najviac od začiatku roka 2015. Euro neskôr prišlo o časť ziskov a neskoro popoludní sa predávalo po 1,1850 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila dnes napoludnie referenčný kurz na 1,1829 (v utorok: 1,1812) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8454 (0,8466) eura.Euro už niekoľko dní profituje z poklesu kurzu dolára, ktorého dôvodom sú politické turbulencie vo Washingtone. Tie viedli k viacerým personálnym zmenám na vysokej úrovni. K tomu treba ešte pripočítať údaje z ekonomiky USA, ktoré signalizujú slabší rast. Naopak, v eurozóne pokračuje oživovanie, čo podporuje spoločnú menu.To, že za nárastom kurzu eura nie je len oslabenie dolára, ukazuje aj vývoj kurzu spoločnej meny k švajčiarskemu franku. Frank dnes klesol voči euru na najnižšiu úroveň od uvoľnenia kurzu švajčiarskou národnou bankou SNB na začiatku roka 2015. Kurz eura stúpol na takmer 1,15 CHF/EUR. Analytici špekulujú, či SNB cielenými devízovými intervenciami nepodporuje oslabovanie franku. Pokles franku by totiž prišiel SNB vhod, ktorá ho naďalej označuje za nadhodnotený.Na historické minimum k euru dnes klesol kurz tureckej líry. Kurz eura k líre sa dostal až na 4,1940 TRY/EUR. Podľa analytikov je jedným z dôvodov posilňovanie spoločnej európskej meny. Ďalším sú ekonomické riziká spojené s politickým napätím medzi Nemeckom a Tureckom.