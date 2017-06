Kurz eura vzrástol na tohtoročné maximum

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 2. júna (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny dnes vyskočil na tohtoročné maximum. Dôvodom boli údaje z trhu práce z USA, ktoré sklamali očakávania.Kurz eura sa dnes popoludní dostal až na 1,1282 USD/EUR, čo bolo najviac od vlaňajšieho novembra. Spoločná mena neskôr prišla o časť ziskov a predávala sa po 1,1260 USD. Európska centrálna banka (ECB) stanovila dnes napoludnie referenčný kurz na 1,1217 (vo štvrtok: 1,1219) USD/EUR. To znamená, že dolár stál 0,8915 (0,8913) eura.Po prevažne pokojnom obchodovaní spoločnú menu popoludní výrazne podporila správa z trhu práce z USA. Správa amerického ministerstva práce ukázala, že tvorba pracovných miest sa výrazne spomalila, aj keď miera nezamestnanosti klesla na 16-ročné minimum.Teraz je otázka, aký budú mať tieto údaje vplyv na rozhodovanie americkej centrálnej banky (Fed) o nastavení menovej politiky. Mnohí analytici považujú správu o nezamestnanosti síce za sklamanie, ale nepočítajú s jej bezprostredným vplyvom na rozhodovanie Fedu. Trh naďalej očakáva, že menový výbor Fedu na svojom najbližšom zasadnutí v polovici júna opäť zvýši úrokové sadzby. To by bolo druhé zvýšenie sadzieb v tomto roku a ešte len štvrté od konca roka 2015, keď Fed spustil aktuálny cyklus sprísňovania menovej politiky.