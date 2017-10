Kurz eura zostáva nad hranicou 1,18 USD

Symbol eura pred budovou ECB Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt nad Mohanom 26. októbra (TASR) - Kurz spoločnej európskej meny sa pred štvrtkovým zasadnutím Európskej centrálnej banky (ECB) drží nad hranicou 1,18 USD/EUR.Euro sa vo štvrtok ráno predávalo po 1,1825 USD. To znamená, že jeho kurz bol o niečo vyšší než v stredu (25. 10.) večer. ECB stanovila referenčný kurz v stredu napoludnie na 1,1785 USD/EUR.ECB by mala vo štvrtok popoludní oznámiť, aké bude smerovanie menovej politiky v najbližšom období. Experti počítajú s predĺžením platnosti programu nákupu aktív. Zároveň by sa od začiatku budúceho roka mal znížiť jeho objem.