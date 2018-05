Kurz: Európski pohraničníci by mali migrantov zastavovať už v Afrike

Na archívnej snímke Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín/Viedeň 27. mája (TASR) - Príslušníci útvarov Európskej agentúry pre pohraničnú a pobrežnú stráž (Frontex) by mali v budúcnosť pôsobiť aj v severnej Afrike, aby bránili migrantom v podnikaní plavieb do Európy cez Stredozemné more. Rakúsky kancelár Sebastian Kurz to uviedol v rozhovore pre nemecký nedeľník Welt am Sonntag, z ktorého citovala agentúra DPA.Uvedený orgán EÚ podľa neho potrebuje nový mandát, aby mohol vyvíjať činnosť v tzv. tretích krajinách po dohode s tamojšími vládami. Frontex by mal okrem tohomyslí si šéf rakúskej konzervatívnej vlády.Kurz taktiež označil za nerealistické prerozdeľovať migrantov v rámci EÚ na základe sporných kvót, ktorými podľa neho nie je možné riešiť migračnú krízu z dlhodobého hľadiska.upozornil kancelár, ktorého krajina sa v júli ujme polročného predsedníctva v Rade EÚ.Rakúsky minister vnútra Herbert Kickl medzitým podľa agentúry APA vyjadril obavy z opätovného zosilnenia prílevu migrantov, ktorí sa presúvajú po tzv. balkánskej trase. Upozornil, ženariadi uzavretie rakúskych hraníc, keďže situácia z rokov 2015 a 2015 sa nesmie opakovať. Na okamžitý zásah má byť pripravená nová osobitná jednotka pohraničnej a cudzineckej polície, ktorú bude tvoriť 500-600 príslušníkov.