Kurz informoval rakúskeho prezidenta o stave rokovaní o novej vláde

Na snímke vpravo rakúsky prezident Alexander van der Bellen a vľavo Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň 23. októbra (TASR) - Predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastian Kurz, poverený rokovaniami o vytvorení budúcej vlády, informoval dnes prezidenta Alexandra Van der Bellena o stave rozhovorov, ktoré vedie s ďalšími subjektmi.Ani po hodinovom stretnutí s hlavou štátu Sebastian Kurz nechcel novinárom povedať, s kým sa chystá vytvoriť budúci vládny kabinet. Uviedol len to, že chce ešte najbližšie obdobie využiť na prehĺbenie rokovaní s rôznymi partnermi, ako aj na vnútrostranícke konzultácie.Súčasný šéf rakúskej diplomacie a s veľkou pravdepodobnosťou budúci kancelár krajiny nebol konkrétnejší ani v reakcii na doplňujúce otázky žurnalistov.Platí to napriek tomu, že množstvo indícií naznačuje vznik čierno-modrej koalície Kurzových ľudovcov so Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ).Kurz by ešte v tomto týždni chcel začať koaličné rokovania. Nová rakúska vláda by mala byť známa najneskôr do Vianoc, pričom Kurz dúfa, že to pôjde aj rýchlejšie.Rakúsky prezident, ktorého chce Kurz aj naďalej permanentne informovať o stave rozhovorov, sa k obsahu dnešného stretnutia nevyjadril.