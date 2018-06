Kurz na návšteve Izraela sľúbil bojovať proti antisemitizmu v Európe

Rakúsky kancelár Sebastian Kurz (vľavo) a izraelský premiér Benjamin Netanjahusa zdravia počas stretnutia v Jeruzaleme 11. júna 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Tel Aviv 11. júna (TASR) - Rakúsko bude bojovať proti antisemitizmu v Európe a podporovať bezpečnostné potreby Izraela. Vyhlásil to v pondelok v Jeruzaleme rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz, ktorý pricestoval v nedeľu na trojdňovú návštevu židovského štátu, informovala agentúra DPA.Kurzovo stanovisko je evidentným pokusom prekonať diplomatický pat, ktorý vyvolala minulosť jednej zo strán súčasnej vládnej koalície v Rakúsku. Krajne pravicovú Slobodnú stranu Rakúska (FPÖ) založili po vojne bývalí nacisti a jej súčasný šéf Heinz-Christian Strache mal kontakty s pravicovými extrémistami.povedal Kurz na tlačovej konferencii.Kurz, 31-ročný stredopravicový politik, ktorý zaujal tvrdý postoj k otázke migrácie, vytvoril vládnu koalíciu s FPÖ vlani v decembri, čo vyvolalo kontroverziu. Izrael následne bojkotoval všetky kontakty s ministrami z FPÖ a svojim činiteľom nariadil, aby sa na ministerstvách pod vedením tejto strany stretávali iba so štátnymi úradníkmi.Izraelský premiér Benjamin Netanhaju napriek tomu v pondelok pochválil Kurza za to, že sa usiluje dostať rakúsko-izraelské vzťahy navyhlásil.Izraelský premiér zároveň ocenil Kurzovu nedeľňajšiu návštevu Múru nárekov, posvätného miesta židov vo východnom Jeruzaleme - oblasti, ktorú väčšina medzinárodného spoločenstva považuje za okupovanú, píše DPA.zakončil Netanjahu.