Kurz o východe Ukrajiny: Je to lepšie ako predtým

Sebastian Kurz, archívne foto Foto: TASR – Štefan Puškáš Foto: TASR – Štefan Puškáš

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mariupol 3. januára (TASR) - Rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz, ktorý je od 1. januára úradujúcim predsedom Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE), pricestoval dnes na dvojdňovú návštevu oblastí na východe Ukrajiny, kde už tretím rokom pokračuje konflikt s proruskými separatistami.Po prílete do mesta Dnipro (bývalý Dnepropetrovsk) sa dopoludnia presunul v sprievode ukrajinského rezortného partnera Pavla Klimkina a šéfa pozorovateľskej misie OBSE na Ukrajine Ertugrula Apakana vojenským vrtuľníkom do mesta Mariupol ležiaceho na pobreží Čierneho mora. Delegácia sa následne dopravila vozidlami pozorovateľskej misie do blízkeho Pyščevyku, kadiaľ prechádza línia prímeria medzi ukrajinskou armádou a separatistami.Kurz pred novinármi vyhlásil, že ako cieľ svojej prvej zahraničnej cesty v rámci rakúskeho predsedníctva v OBSE si zámerne vybral východnú Ukrajinu, aby tak vyslal signál, že Viedeň sa chce sústreďovať na tamojší konflikt. Návštevou chce tiež "získať predstavu" o situácii na frontovej línii pred súvisiacimi rokovaniami, ktoré má rakúsky minister absolvovať ešte v januári v Moskve a Kyjeve.Terajšia situácia vo vojnovej zóne, kde pôsobia stovky vojenských pozorovateľov OBSE, je podľa Kurza ", má však". Za najdôležitejšie v súčasnosti považuje to, aby nedochádzalo k porušovaniu prímeria, pokračovala výmena zajatcov a pozorovatelia OBSE mali väčšiu "Plánované voľby v separatistických oblastiach by sa mali podľa Kurza uskutočniť v "horizonte, požiadavku Ukrajiny na vybavenie pozorovateľov OBSE zbraňami však nateraz odmieta. Do samotného mierového procesu, ktorý v posledných mesiacoch uviazol na mŕtvom bode, rakúsky minister nevkladá veľkú nádej. "V tomto momente sme definitívne v slepej uličke," konštatoval Kurz.