Kurz odmietol úvahy o zbližovaní Rakúska s Vyšehradskou štvorkou

Na archívnej snímke líder Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. októbra (TASR) - Predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastian Kurz odmietol vo štvrtok špekulácie, že pod vedením jeho nadchádzajúcej vlády sa bude Rakúsko zbližovať so štátmi Vyšehradskej štvorky (V4), teda Českom, Maďarskom, Poľskom a Slovenskom.Podľa jeho vyjadrenia pred zasadnutím Európskej ľudovej strany v Bruseli, ktoré priniesla agentúra APA, ide o, s ktorou ľudovci v uplynulom období vládli v tzv. veľkej koalícii. Šéf ÖVP, ktorý sa po víťazstve strany v nedeľňajších parlamentných voľbách pravdepodobne stane novým rakúskym kancelárom, v tejto súvislosti ubezpečil, že Rakúsko sa považuje zav rámci Európskej únie.povedal Kurz, ktorý je v súčasnosti ministrom zahraničných vecí Rakúska.citovala ho APA.Špekulácie, že budúca rakúska vláda pod vedením Kurza by sa mohla na európskej úrovni snažiť o zblíženie so štátmi V4, podľa tejto agentúry vychádzajú zPotvrdzuje to aj štvrtkové vyjadrenie maďarskej vlády, ktorá očakávas Kurzom, pretože jeho politické názory hodnotí ako blízke názorom maďarského premiéra Viktora Orbána.Za pripojenie Rakúska k V4 sa v predvolebnej kampani opäť vyslovil predseda pravicovo-populistickej Slobodnej strany Rakúska (FPÖ) Heinz-Christian Strache. Doterajší kancelár Christian Kern, ktorý stojí na čele Sociálnodemokratickej strany Rakúska (SPÖ), zase v uplynulých mesiacoch zintenzívnil svoje kontakty so sociálnodemokratickými predsedami vlád Česka a Slovenska, pripomenula v tejto súvislosti APA.