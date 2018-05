Kurz: Rakúsko chce zmierňovať napätie o migrácii medzi V4 a Nemeckom

Na snímke spolkový kancelár Sebastian Kurz. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 7. mája (TASR) – Rakúsko chce počas svojho predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2018 pracovať na odbúraní napätia medzi krajinami Vyšehradskej štvorky a Nemeckom v otázke migrácie. Na tlačovej konferencii po stretnutí so slovenským premiérom Petrom Pellegrinim (Smer-SD) to v pondelok vo Viedni vyhlásil rakúsky spolkový kancelár Sebastian Kurz.povedal 31-ročný rakúsky kancelár, ktorý predtým pôsobil ako minister zahraničných vecí. V tomto období bol podľa vlastných slov svedkom stupňovania napätia v EÚ - najmä ohľadne migráciea rozpočtovej politikyRakúsko pod vedením Kurza sprísnilo svoju migračnú politiku, za čo si podľa neho vyslúžilo rešpekt štátov Vyšehradskej skupiny, ktoré sa však v tejto otázke názorovo rozchádzajú s Nemeckom.zdôraznil rakúsky kancelár.V súvislosti s politickou situáciou na Slovensku Kurz ocenil zapojenie zahraničných orgánov do vyšetrovania vraždy novinára Jána Kuciaka.