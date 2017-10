Kurz sa stretol s Junckerom a Tuskom, hovorili aj o slobodných

Predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker víta ministra zahraničných vecí a víťaza predčasných parlamentných volieb v Rakúsku Sebastiana Kurza pred dvojdňovým summitom hláv štátov a vlád členských krajín Európskej únie v Bruseli 19. októbra 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 19. októbra (TASR) - Sebastian Kurz, predseda Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), ktorá zvíťazila v nedeľňajších predčasných voľbách, sa vo štvrtok v Bruseli stretol s predsedom Európskej komisie (EK) Jeanom-Claudom Junckerom a šéfom Európskej rady Donaldom Tuskom. Rozhovory s oboma politikmi označil zapovedal Kurz novinárom podľa agentúry APA.Ďalej uviedol, že Juncker i Tusk mu zablahoželali k víťazstvu vo voľbách a zaželali mu úspech pri zostavovaní vlády. Kurz však zdôraznil, že kým nedostal poverenie na zostavenie kabinetu, nebude viesť nijaké koaličné rokovania. A ak ho dostane, nebude ich viesť cez médiá, dodal.Na otázku, či Juncker vyjadril výhrady voči účasti FPÖ vo vláde, Kurz reagoval:V súvislosti s blížiacim sa bruselským summitom Európskej ľudovej strany (EPP), na ktorom sa zúčastní, Kurz povedal, že ÖVP doviedla Rakúsko do EÚ a naďalej zostane proeurópskou stranou.vyhlásil potenciálny rakúsky kancelár.V nedeľných parlamentných voľbách zvíťazila ÖVP pod vedením 31-ročného Kurza so ziskom 31,5 percenta hlasov voličov.Za ľudovcami sa umiestnili sociálni demokrati z SPÖ doterajšieho spolkového kancelára Christiana Kerna, ktorých volilo takmer 27 percent voličov. Na treťom mieste skončili slobodní so ziskom rovných 26 percent.Cez štvorpercentnú hranicu zvoliteľnosti prešla ešte strana NEOS vďaka podpore 5,3 percenta voličov a Kandidátka Petra Pilza so ziskom 4,4 percenta hlasov.