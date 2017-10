Kurz sľubuje zastavenie nelegálnej migrácie a zníženie daní

Rakúsky minister zahraničných vecí Sebastian Kurz bol na mimoriadnom zasadaní predsedníctva jednohlasne zvolený za nového šéfa Rakúskej ľudovej strany (ÖVP). 14. mája 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Viedeň 13. októbra (TASR) - Rakúsky konzervatívny minister zahraničných vecí Sebastian Kurz na dnešnom predvolebnom mítingu v centre Viedne prisľúbil voličom, že ak sa stane premiérom, zastaví nelegálnu imigráciu a zavedie širokospektrálne zníženie daní. Uviedla to agentúra DPA.povedal okrem iného 31-ročný Kurz, ktorý stojí na čele Rakúskej ľudovej strany (ÖVP), vo svojom poslednom predvolebnom vystúpení.Kurz je podľa prieskumov jasným favoritom nedeľňajších predčasných parlamentných volieb.V roku 2015, keď sa začala utečenecká kríza, prekročilo rakúske hranice zhruba 90.000 migrantov. ÖVP zaujíma k tejto problematike tvrdý postoj a Kurz si túto otázku zvolil za hlavnú tému svojej kampane. Ak by ÖVP v nedeľňajších voľbách zvíťazila, najpravdepodobnejšou je koalícia s nacionalistickou Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ). Kurz by sa zároveň stal najmladším premiérom v Európe.Sociálnodemokratická strana Rakúska (SPÖ) kancelára Christiana Kerna a ÖVP tvorili v uplynulom desaťročí centristickú koalíciu, v posledných rokoch sa však značne odcudzili, keďže si vzájomne blokovali svoje návrhy.V nedeľu môže prísť k volebným urnám 6,4 milióna oprávnených voličov. Reálnu šancu na získanie parlamentných mandátov majú ešte Zelení a Nové Rakúsko a liberálne fórum (NEOS).