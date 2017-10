Kurzovi ľudovci triumfovali vo voľbách so slušným náskokom

Stúpenci Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) oslavujú po zverejnení výsledkov exit pollu v predčasných parlamentných voľbách 15. októbra 2017 vo Viedni. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Van der Bellen poverí zostavením vlády Kurza, ak sa výsledky volieb nezmenia

Viedeň 15. októbra (TASR) - Víťazstvo Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) pod vedením 31-ročného Sebastiana Kurza priniesli dnešné predčasné parlamentné voľby v alpskej republike.Jasne to dokumentujú údaje z najnovšieho odhadu volebných výsledkov verejnoprávnej televízie ORF po zrátaní 97,7 percenta hlasov.Podľa nich 31,7 percenta občanov podporilo ľudovcov z ÖVP, čo by im prinieslo 62 kresiel v novom rakúskom parlamente. Za nimi figurujú sociálni demokrati z SPÖ úradujúceho spolkového kancelára Christiana Kerna, ktorým sa momentálne rysuje zisk 26,9 percenta hlasov, v prepočte 52 mandátov.Na treťom mieste je Slobodná strana Rakúska (FPÖ), ktorá si polepšila hlavne v pohraničných oblastiach krajiny a celkove by mohla získať o vyše päť percent navyše oproti voľbám spred štyroch rokov, aktuálne by mala na základe podpory 26 percent voličov v parlamente 51 poslancov.Desať poslancov by obsadili v budúcom parlamente poslanci NEOS na základe zisku 5,1 percenta hlasov, osem zákonodarcov by mala v ňom vďaka podpore 4,3 percenta voličov Kandidátka Petra Pilza, bývalého spoluzakladateľa Zelených, ktorí dnes utrpeli volebné fiasko.Zdá sa, že po zisku 3,9 percenta zostanú práve Zelení tesne pod hranicou zvoliteľnosti a po strate viac ako 8,5 percenta oproti roku 2013 sa ocitnú zrejme mimo parlamentu.Rakúsky spolkový prezident Alexander Van der Bellen dnes oznámil, že poverí zostavením budúcej vlády, ak nedôjde k zásadným zmenám v doteraz sa rysujúcich výsledkoch volieb, lídra víťaznej Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) Sebastiana Kurza.Hlava štátu už skôr informovala, že Kurzovi telefonicky gratulovala k volebnému víťazstvu.Podľa slov prezidenta pre tlačovú agentúru APA bude Kurz, ak po zarátaní všetkých hlasov zaslaných poštou nedôjde k zmene výsledkov, jednoznačným víťazom volieb.Definitívne oficiálne výsledky rakúskych volieb budú známe vo štvrtok 19. októbra.O podobe budúcej rakúskej koaličnej vlády chce prezident hovoriť s víťazom volieb, úradujúcim šéfom diplomacie.Alexander Van der Bellen už skôr dal najavo, že chce s ďalším postupom vyčkať na štvrtkové zverejnenie konečných výsledkov volieb. Pripustil však, že rozhovory medzi zainteresovanými sa rozbehnú už skôr.Na margo neúspechu Zelených vo voľbách ich niekdajší líder, ktorý je v súčasnosti rakúskym prezidentom, povedal, že je bolestivý.