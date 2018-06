Excel tabuľky majú totiž široké uplatnenie a budete ich využívať skoro pri každej práci s počítačom. Ako sa teda tento program naučiť? Na to, aby ste ovládli Excel a naplno vnikli do tajov Excelu máte tri možnosti.

Naštudujte si to sami

Môžete sa do toho pustiť sami. Teda pohľadať články, návody a videá, ktoré sú dostupné zdarma, prípadne kúpiť si nejakú tú knihu. No priznajme si, chce to chuť, nadšenie a hlavne obrovskú motiváciu, aby ste to po týždni nevzdali. Samo štúdium v takejto forme vôbec nie je pre každého a ten kto sa takto dokáže Excel skutočne naučiť, si zaslúži poklonu.

Nechajte si to vysvetliť osobne

Druhou možnosťou je zapísať sa na kurzy Excelu. To už zadarmo nebude, ale aspoň budete mať motiváciu nevzdať to. Raz, dva krát do týždňa si musíte urobiť čas a aj keď sa vám veľmi nechce, mali ste zlý deň, alebo je vonku naozaj škaredo, mali by ste sa na svoju hodinu dostaviť. Inak budete musieť zameškané doháňať, nie inak ako - áno, samo štúdiom. Veľkou výhodou je samozrejme „živé vyučovanie“. S lektorom si všetko spoločne prejdete a môžete sa pýtať koľko vám to len čas vyhradený na vašu lekciu dovolí. Ak nemáte problém s disciplínou a preferujte osobný kontakt pred tým online, budú takéto kurzy Excelu zrejme vašim víťazom.

Kurzy Excelu cez internet