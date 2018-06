Kushner: USA by mohli predstaviť mierový plán aj bez podpory Abbása

Jared Kushner, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Jeruzalem 24. júna (TASR) - Spojené štáty chcú čoskoro predstaviť svoj mierový plán pre Blízky východ a môžu to urobiť aj bez podpory palestínskeho prezidenta Mahmúda Abbáda. V rozhovore zverejnenom v nedeľňajšom vydaní palestínskych novín al-Kuds to uviedol Jared Kushner, zať a poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa.Kushner tiež povedal, že si nie je istý, či 83-ročný Abbás "dokáže alebo je ochotný uzavrieť dohodu". Palestínski predstavitelia sa predtým vyjadrili veľmi skepticky o vyhliadkach na nové mierové rozhovory s Izraelom, píše v správe agentúra DPA.Trump zaujal jasné proizraelské pozície. Okrem iného nariadil presun veľvyslanectva USA v Izraeli z Tel Avivu do Jeruzalema, čo vyvolalo veľké protesty na palestínskych územiach. Palestínčania medzičasom prerušili oficiálne kontakty s americkou vládou s tým, že Washington už nepovažujú za nestranného sprostredkovateľa.uviedol Kushner, ktorý je vyslancom Trumpa pre izraelsko-palestínsky mierový proces.Kushner okrem toho povedal, že palestínske vedenie má možno strach, že palestínska verejnosť by mohla súhlasiť s americkým mierovým plánom. Abbás podľa neho zastáva stále tie isté postoje, ktoré sa 25 rokov nezmenili.zdôraznil.Kushner a osobitný americký vyslanec pre medzinárodné rokovania Jason Greenblatt sa v piatok zišli s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom. Predtým v rámci rokovaní o mierovom procese navštívili aj Jordánsko, Saudskú Arábiu, Katar a Egypt. S palestínskymi predstaviteľmi sa počas cesty na Blízky východ nestretli.