Kusý chce na ploche deviatich hektárov vybudovať Park športu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. júna (TASR) – Na konci bratislavskej Petržalky by mohol v budúcnosti vzniknúť Park športu a oddychu. Vyrásť by mal na pozemku s rozlohou deviatich hektárov, ktorý od roku 2008 patrí Bratislavskému samosprávnemu kraju (BSK) a kde sa už v minulosti uvažovalo s viacerými, nakoniec nezrealizovanými projektmi, napr. Danube Arenou. Do piatich rokov ho tu chce vybudovať starosta Nového Mesta a zároveň kandidát na predsedu BSK Rudolf Kusý.vyhlásil na dnešnej tlačovej besede Kusý. Podľa neho stačilo deväť rokov slov, sľubov a memoránd bez konkrétnych rozhodnutí.Dnešným dňom preto na webovej stráne www.parksportu.sk spúšťa verejnú diskusiu. Je totiž presvedčený, že ak sa má niečo budovať pre ľudí, mali by byť do toho zapojení a nemali byť o tom rozhodovať poslanci či úradníci od stola.doplnil Kusý.Počas prvej fázy diskusie je možnosť vyskladať si, čo by na danom pozemku mohlo funkčne vzniknúť, teda zvoliť, akým spôsobom sa má ktorá časť pozemku využiť. Na výber majú obyvatelia z piatich možností - šport, oddych, príroda, deti a seniori. Výsledky tejto časti participácie budú následne odprezentované verejnosti a práve z týchto návrhov a požiadaviek vzídu podľa Kusého odpovede na otázky, čo konkrétne by sa tam malo vybudovať či koľko by to malo stáť.doplnil Kusý s tým, že sa nebráni ani spolupráci s rôznymi športovými zväzmi a vybudovaním menších športových hál. "Pokojne na 20 percentách pozemku môže vzniknúť päť hál. Je to také veľké," dodal Kusý.