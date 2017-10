KUSÝ: Intrigami súperov sa nenechám zastrašiť,útoky na rodinu odmietam

Na snímke Rudolf Kusý. Foto: TASR - Štefan Puškáš Foto: TASR - Štefan Puškáš

Bratislava 4. októbra (TASR) – Zastrašiť sa nenechá a nebojí sa politických intríg, ktoré musí v poslednom čase znášať. Čo však odmieta a žiada, aby sa skončilo, sú útoky na jeho rodinu. Vyhlásil to na dnešnej tlačovej besede nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v nadchádzajúcich novembrových voľbách do vyšších územných celkov (VÚC) Rudolf Kusý. Reagoval tak na medializované obvinenia, že jeho otec bol príslušníkom ŠtB a Kusý po ňom zdedil služobný byt, v ktorom v súčasnosti býva.skonštatoval Kusý s tým, že takéto útoky nebude tolerovať. Žiada preto, aby mala volebná kampaň istú hranicu.doplnil.Na margo obvinení uviedol, že jeho otec bol emigrantom, ktorý ušiel do Nemecka. Zostal bývať s mamou, ktorej sa však veľa ľudí v tom čase otočilo chrbtom a často s ňou chodieval na výsluchy ŠtB. Keďže sa jeho mama odmietla rozviesť, otcova časť majetku prepadla štátu. A keďže odmietla tiež odísť do zahraničia, jeho otec sa po čase vrátil a bol evidovaný ako navrátilec.odpovedal na otázku, či si niekedy tieto informácie overoval. V súvislosti s bytom uviedol, že ho spolu s manželkou kúpili pred 11 rokmi na hypotekárny úver na 30 rokov.Taktiež priznal, že nemá podozrenia, kto by mohol za všetkými útokmi, aj tými z minulosti, stáť. Útoky, ktoré sa ale objavili po nedávnych prieskumoch, v ktorých sa objavil na druhej priečke, pripisuje strachu a obavám tradičných politikov.dodal Kusý.O post predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) zabojuje 17 kandidátov po tom, ako predseda Strany zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov a podnikateľ Ľubomír Kolárik oznámil, že za šéfa Bratislavského kraja nebude kandidovať. Zo zostávajúcich kandidátov je deväť nezávislých, ôsmi sú nominantmi politických strán či koalícií.Kandidátom na predsedu BSK je poslanec Národnej rady SR Juraj Droba, ktorý má podporu SaS, OĽaNO, NOVA, SMK-MKP, OKS, Zmeny zdola a Demokratickej únie Slovenska. Taktiež psychologička a predsedníčka Strany zelených Slovenska Natália Hanulíková, publicista i politik Daniel Krajcer, ktorý je kandidátom Mosta-Híd, SKOK-u a Strany zelených.Šéfom BSK chce byť aj pedagóg Marián Leinerovič s podporou Nového parlamentu, farmaceut Milan Lopašovský, ktorého navrhuje Strana moderného Slovenska. Kandidátom SNS je štátny tajomník rezortu diplomacie Lukáš Parízek. Komunistická strana Slovenska nominovala prekladateľa Jalala Suleimana a Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku kultúrno-osvetového pracovníka Andreja Trnovca.Medzi nezávislými kandidátmi na predsedu BSK je okrem starostu bratislavského Nového Mesta Rudolfa Kusého aj bývalý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik, publicista Rastislav Blaško, podnikateľ Jozef Danko i súčasný šéf kraja Pavol Frešo. Taktiež podnikateľ Martin Jakubec, novinár na voľnej nohe Ľubomír Huďo, starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva a IT špecialista i bratislavský mestský poslanec Jozef Uhler.Voľby do vyšších územných celkov budú v sobotu 4. novembra. Tentoraz budú jednokolové, čo znamená, že za predsedu bude zvolený kandidát, ktorý získa najviac platných hlasov.