Kuzminová vyhrala šprint v Oberhofe

Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová, archívna snímka Foto: TASR/IBU Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová, archívna snímka Foto: TASR/IBU

Oberhof 4. januára (TASR) - Slovenská biatlonistka Anastasia Kuzminová zvíťazila vo 4. kole Svetového pohára v nemeckom Oberhofe, už po tretí raz v sezóne. V šprinte na 7,5 km zanechala za sebou Fínku Kaisu Mäkäräinenovú až o 35,4 sekundy a Češku Veroniku Vítkovú o 40,1. V priebežnom hodnotení SP si Kuzminová po deviatich pretekoch upevnila svoje postavenie na čele priebežného hodnotenia.





Na štart sa postavilo 92 žien a tie najlepšie sa nahustili do prvej polovice, vrátane Kuzminovej s číslom 21, ktorá vybehla na trať so žltým tričkom vedúcej ženy priebežného poradia SP. Počasie bolo zamračené s teplotou 1,5 stupňa, no na strelnici dosť fúkalo a chyby, aj keď väčšinou len na jednom terči, pribúdali. V polohe ležmo nasadila vysokú latku Fínka Mäkäräinenová, po nej Ruska Jurlovová a Francúzka Braisazová. Kuzminová netrafila tretí terč, no popri najrýchlejšom behu zo všetkých veľa nestratila a neustále si udržiavala šancu aj na víťazstvo.V polohe stojmo sa dlho čakalo na čistý zápis. Terče minuli Mäkäräinenová i Vita Semerenková, Braisazová a Jurlovová dokonca dvakrát, čo nahrávalo Kuzminovej. Tridsaťtriročná Kuzminová si nervy udržala, vybielila všetky terče a vzhľadom na značný náskok pred konkurenciou sa rozbehla za svojím tretím víťazstvom v sezóne, jubilejným 10. v kariére v pretekoch SP a na ZOH, 25. na stupňoch. Forma Kuzminovej je obdivuhodná a po piaty raz túto zimu obsadila medailové umiestenie. Ziskom 60 bodov si upevnila aj vedúci post v priebežnom hodnotení SP.

Výsledky:



šprint na 7,5 km: 1. Anastasia KUZMINOVÁ (SR) 22:23,7 (1 tr. okr.), 2. Kaisa Mäkäräinenová (Fín.) +35,4 (1), 3. Veronika Vítková (ČR) 40,1 (1), 4. Franziska Hildebrandová (Nem.) 47,0 (1), 5. Justine Braisazová (Fr.) 53,4 (2), 6. Weronika Nowakowská (Poľ.) 1:07,6 (1), 7. Darja Domračevová (Biel.) 1:07,9 (2), 8. Linn Perssonová (Švéd.) 1:11,1 (0), 9. Julia Ransomová (Kan.) 1:13,6 (0), 10. Eva Puskarčíková (ČR) 1:16,5 (1)