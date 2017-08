Kužmová sa prvýkrát prebojovala do hlavnej súťaže na grandslame

Na snímke Slovenka Viktória Kužmová. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

ženy - kvalifikácia - finále:



Viktória KUŽMOVÁ (23-SR) - Francoise Abandová (12-Kan.) 6:3, 6:4

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 25. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová sa prvýkrát v kariére prebojovala do hlavnej súťaže na grandslamovom turnaji. Vo finále kvalifikácie na US Open si ako nasadená dvadsaťtrojka poradila s dvanástkou "pavúka" Kanaďankou Francoise Abandovou 6:3, 6:4.Zverenka trénera Jána Sabovčíka začala ako z partesu a v prvom sete si po dvoch brejkoch vybudovala rozhodujúci náskok 4:0. V druhom dejstve prehrávala 1:3, no potom získala štyru gemy v rade a za stavu 5:4 premenila pri podaní súperky v poradí druhý mečbal. Kužmovej sa darilo na US Open aj medzi juniorkami. Vlani postúpila do finále dvojhry a pred dvomi rokmi sa vo Flushing Meadows tešila z titulu v juniorskej štvorhre.