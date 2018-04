Kužmová so Šramkovou odleteli do Minska, Liptáka potešila Schmiedlová

Na archívnej snímke slovenská tenistka Viktória Kužmová. Foto: TASR/DUNA/MTI - Tibor Illyés Foto: TASR/DUNA/MTI - Tibor Illyés

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 16. apríla (TASR) - Hlavná časť slovenskej fedcupovej výpravy zamierila v pondelok do dejiska víkendovej baráže o účasť vo svetovej skupine tenisového Pohára federácie. Smer Minsk nabrali Viktória Kužmová s Rebeccou Šramkovou spoločne s kapitánom tímu Matejom Liptákom a trénerkou Janette Husárovou. Jana Čepelová odletí do Bieloruska v utorok.Anna Karolína Schmiedlová, ktorá v nedeľu vyhrala turnaj WTA v kolumbijskej Bogote, sa k tímu pripojí v stredu.povedal Lipták, ktorý považuje Bielorusky za favoritky, aj keď domáce nastúpia bez Victorie Azarenkovej.pokračoval Lipták.Kužmová vo februári pri fedcupovom debute proti Rusku v bratislavskom NTC získala pre slovenské farby rozhodujúci tretí bod. V úspešný výsledok verí aj v Minsku.povedala Kužmová, ktorej cieľom v tomto roku je dostať sa do elitnej svetovej stovky, aby mohla byť na grandslamoch priamo v hlavnej súťaži.Šramková zažila vlani vo februári v talianskom Forli rozprávkovú fedcupovú premiéru. Zdolala Saru Erraniovú i Francescu Schiavoneovú a rozhodujúcou mierou prispela k postupu Slovenska do baráže. Potom však prišli zdravotné problémy a pre bolesti chrbtice musela predčasne ukončiť sezónu: