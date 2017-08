Kužmová uspela v 1. kole kvalifikácie US Open

dvojhra - kvalifikácia - 1. kolo:



Viktória KUŽMOVÁ (23-SR) - Usue Maitana Aronadová (USA) 6:1, 6:1

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 23. augusta (TASR) - Slovenská tenistka Viktória Kužmová postúpila do 2. kola trojkolovej kvalifikácie záverečného grandslamového turnaja sezóny US Open v New Yorku. V stredu na ňu nestačila domáca Usue Maitana Aronadová, ktorú zdolala už za 56 minút dva razy 6:1.