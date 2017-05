Kval. ME 17: Mladí Slováci zdolali vo vodnom póle Nemcov 11:9

Kvalifikácia ME hráčov do 17 rokov, B-skupina (Ľubľana):



Slovensko - Nemecko 11:9 (3:3, 2:2, 5:1, 1:3)



Góly SR: M. Úradník 3, Oršula 2, Molnár 2, Caraj 2, Bačo 1, Krajčík 1



Ľubľana 12. mája (TASR) - Slovenskí reprezentanti vo vodnom póle úspešne vstúpili do kvalifikácie ME hráčov do 17 rokov. V prvom zápase turnaja v Slovinsku zdolali rovesníkov z Nemecka 11:9. Slováci nastúpia na ďalší zápas kvalifikačného turnaja v piatok o 19.00 proti Poľsku.