Kval. MS: Naši volejbalisti začali prípravu na baráž, vyzvú Bielorusov

Andrej Kravárik, archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Širšia nominácia SR na baráž MS:

Nahrávači: Filip Palgut (České Budějovice, ČR), Daniel Končal (Karlovarsko, ČR), Peter Porubský (Zlín, ČR)

Smečiari: Tomáš Kriško (Liberec, ČR), František Ogurčák (bez klubu), Július Firkaľ (COP Trenčín), Tomáš Halanda (Spartak UJS Komárno), Michal Petráš (Aich/Dob, Rak.)

Blokári: Peter Ondrovič (České Budějovice, ČR), Radoslav Prešinský (Karlovarsko, ČR), Marek Ludha (VKP Bystrina Nitra), Jakub Kováč (COP Trenčín), Emanuel Kohút (GKS Katowice, Poľ.)

Univerzáli: Peter Mlynarčík (Aich/Dob, Rak.), Filip Gavenda (Netzhoppers, Nem.)

Liberá: Marián Vitko (VK KDS Šport Košice), Tomáš Lampart (VK MIRAD PU Prešov)



Realizačný tím:

Tréner: Andrej Kravárik

Asistent: Martin Pipa

Manažér: Ján Uhlárik

Kondičný tréner: Boris Žbirka

Fyzioterapeut: Tomasz Rusin

Štatistik: Daniel Bruch



Najbližší program Slovákov:

13. júla Slovensko - Bielorusko (18:00)

14. júla Slovensko - Bielorusko (18:00)

15. júla Slovensko - Bielorusko (15:00)



Program 3. kola KMS v Kortrijku, Belgicko (19.-23. júla)



streda 19. júla:

15:00 Belgicko - SLOVENSKO

17:30 Španielsko - Nemecko

20:00 Bielorusko - Estónsko



štvrtok 20. júla:

15:00 SLOVENSKO - Nemecko

17:30 Belgicko - Bielorusko

20:00 Estónsko - Španielsko



piatok 21. júla:

15:00 Bielorusko - SLOVENSKO

17:30 Španielsko - Belgicko

20:00 Nemecko - Estónsko



sobota 22. júla:

15:00 Bielorusko - Španielsko

17:30 SLOVENSKO - Estónsko

20:10 Belgicko - Nemecko



nedeľa 23. júla:

15:30 Španielsko - SLOVENSKO

18:00 Nemecko - Bielorusko

20:40 Estónsko - Belgicko

Púchov 3. júla (TASR) - S omladeným kádrom a bez viacerých opôr začali slovenskí volejbaloví reprezentanti v pondelok na obed v Púchove prípravu na 3. kolo kvalifikácie o postup na majstrovstvá sveta 2018. Tréner Andrej Kravárik privítal na Považí sedemnásť hráčov, z ktorých vyberie konečnú štrnásťčlennú nomináciu na turnaj do belgického Kortrijku (19. - 23. júla), kde sa o jednu miestenku na MS popasuje šesť tímov.V príprave na baráž MS sa Slováci stretnú v Púchove v troch zápasoch s Bieloruskom (13. - 15. júla). V porovnaní s tímom zo Svetovej ligy nastalo viacero zmien. Zo zdravotných dôvodov nefigurujú v nominácii do Belgicka Juraj Zaťko, Matej Paták, Štefan Chrtiansky, Marcel Lux, Milan Bencz, Matej Kubš a Martin Turis. Do Púchova prišiel aj kapitán Emanuel Kohút, ktorý však na baráž s tímom nepocestuje a bude sa zotavovať po zranení. Novými hráčmi vo výbere sú Daniel Končal, Peter Porubský, Július Firkaľ, Tomáš Halanda, Michal Petráš, Marek Ludha, Jakub Kováč, Marián Vitko a Tomáš Lampart. Zmena nastala aj v realizačnom tíme, keď Martin Pipa nahradil na poste asistenta Jaroslava Vlka.Baráž o postup na MS bude tretím vrcholom Slovákov v tejto sezóne, ale nie posledným, pretože v závere augusta ich čakajú majstrovstvá Európy v Poľsku. Aj preto sa tréneri rozhodli dopriať niektorým oporám čas na doliečenie a oddych.povedal tréner Kravárik.V Belgicku sa o jedno miesto na šampionát pobije šesť tímov, pričom sa v priebehu piatich dní stretne každý s každým. Slovákov čakajú postupne domáce Belgicko, Nemecko, Bielorusko, Estónsko a Španielsko. MS 2018 sa od 10. do 30. septembra uskutočnia v Taliansku a Bulharsku a bude tam štartovať 24 tímov. Slováci na majstrovstvách sveta ešte nikdy nehrali. Do baráže sa tím prebojoval z májového 2. kola, keď družstvo ešte pod trénerským vedením Miroslava Palguta obsadilo v Holandsku druhé miesto za domácou reprezentáciou.Z európskych tímov majú istú účasť na MS organizátori Taliani a Bulhari, úradujúci majstri sveta Poliaci a víťazi turnajov 2. kola Francúzi, Holanďania, Slovinci, Rusi, Srbi a Fíni.Po baráži MS budú mať Slováci krátke voľno a 27. júla začnú v Nitre prípravu na majstrovstvá Európy. Osem hráčov, ktorí nebudú na kvalifikácii v Belgicku, začne fyzickú prípravu už 17. júla v bratislavskom Strength Institute pod vedením kondičného trénera Borisa Žbirku.