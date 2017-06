Kval. MS: Slováci prileteli do Vilniusu, Mak: Pôjdeme za víťazstvom

Na archívnej snímke slovenský futbalista Róbert Mak. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vilnius 9. júna (TASR) - Slovenskí futbalisti v piatok krátko po obede miestneho času prileteli do Vilniusu, kde ich v sobotu večer proti domácej Litve čaká ich šieste vystúpenie v kvalifikácii MS 2018. Futbal v pobaltskej krajine výrazne zaostáva v popularite za basketbalom, čo bolo vidieť aj na letisku. Výpravu SR čakali len dva televízne štáby a niekoľko zberateľov autogramov.Pozornosť zástupcov slovenských médií sa sústredila najmä na trénera Jána Kozáka. Tomu sa spoločne s asistentom Štefanom Tarkovičom dostalo odmeny za jeho prácu pri národnom tíme v podobe predĺženia zmluvy. Dohodu medzi oboma stranami oznámil dva dni pred výkopom šéf Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik, ktorý potvrdil, že Kozák s Tarkovičom zostanú pri reprezentácii aj v ďalšom kvalifikačnom cykle (EURO 2020). Nové kontrakty platné do roku 2020 podpíšu obaja po návrate z Litvy.uviedol Kozák. Na 'papierovačky' nateraz nemyslí, sústredí sa na sobotňajší duel.dodal kouč SR.V Kozákovej základnej zostave by v sobotu nemal chýbať Róbert Mak. Rýchlonohý krídelník nastúpil aj v prvom zápase proti pobaltskému súperovi, ktorý Slováci vlani v novembri vyhrali v Trnave suverénne 4:0.vravel Mak. Nič iné ako víťazstvo spoločne so spoluhráčmi neberú.dodal Mak.Slováci aktuálne ťahajú sériu troch kvalifikačných výhier za sebou. Na Štadióne Litovskej futbalovej federácie budú mať extra motiváciu - dosiahnuť úspešný výsledok v jubilejnom 250. medzištátnom zápase v ére samostatnosti. V piatok popoludní ich ešte čakal predzápasový tréning. Sobotňajší duel s výkopom o 20.45 SELČ povedie v pozícii hlavného rozhodcu Nemec Manuel Gräfe, v priamom prenose ho vysiela aj RTVS.