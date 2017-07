Kval. MS vo volejbale: Slováci zdolali Bielorusko, dosiahli prvú výhru

Andrej Kravárik, archívne foto. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Kvalifikácia MS 2018 - 3. kolo, Kortrijk, Belgicko (19.-23. júla)



Slovensko - Bielorusko 3:0 (21, 24, 21)



Zápas trval: 91 minút, rozhodovali: Ivanov (Bul.) a Nastase (Rum.), 100 divákov.



SR: Prešinský 5, Palgut 1, Ogurčák 2, Ondrovič 9, Mlynarčík 9, Kriško 16, liberá Vitko, Lampart (Končal 0, M. Petráš 2, Firkaľ 1, Halanda 8, Ludha 0, Gavenda 0). Tréner: A. Kravárik.



Bielorusko: Kuklinski 13, Busel 8, Miskevič 9, Martynau 6, Panasenko 5, Cjuškevič 4, libero Budziuchin (Audočanka 2, Chmialeuski 1). Tréner: A. Sinhayeuski.

Hlas po zápase:



Andrej Kravárik, tréner SR: "Som rád, že sme dosiahli prvé víťazstvo na turnaji, ktoré som považoval za povinné, pretože Bielorusi nemajú lepší tím ako my. Teší ma, že aj napriek nie ideálnemu výkonu sme vyhrali 3:0, čo je veľmi dôležité. Kľúčový bol druhý set, v ktorom sme v koncovke prehrávali o štyri body, ale chlapci sa zmobilizovali a podarilo sa im to otočiť. To ma veľmi potešilo. Som spokojný s výsledkom, ale herne ešte máme čo zlepšovať. Každá výhra poteší po psychickej stránke, teraz si treba oddýchnuť a dobre sa pripraviť na zápas s Estónskom, s ktorým sa chceme popasovať o ďalšiu výhru."



Priebežná tabuľka:

1. Belgicko 2 2 0 6:0 6

2. Estónsko 2 2 0 6:1 6

3. Nemecko 2 1 1 4:3 3

4. Španielsko 2 1 1 3:4 3

5. SLOVENSKO 3 1 2 3:6 3

6. Bielorusko 3 0 3 1:9 0



Ďalší program turnaja:



piatok 21. júla:

17:30 Španielsko - Belgicko

20:00 Nemecko - Estónsko



sobota 22. júla:

15:00 Bielorusko - Španielsko

17:30 SLOVENSKO - Estónsko - LIVE na www.laola1.tv

20:10 Belgicko - Nemecko



nedeľa 23. júla:

15:30 Španielsko - SLOVENSKO

18:00 Nemecko - Bielorusko

20:40 Estónsko - Belgicko

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kortrijk 21. júla (TASR) - Slovenskí volejbaloví reprezentanti sa vo svojom treťom vystúpení na kvalifikačnom turnaji MS 2018 v belgickom Kortrijku tešili z prvého víťazstva. Zverenci trénera Andreja Kravárika po výbornom výkone zdolali Bielorusko 3:0, dostali sa v tabuľke na priebežné 5. miesto a stále majú teoretickú šancu prebojovať sa na finálový turnaj MS.V sobotu sa v predposlednom vystúpení na turnaji stretnú od 17:30 s Estónskom. Duel odvysiela naživo aj www.laola1.tv.Začiatok patril Slovákom, ktorí po dvoch esách Kriška za sebou vyhrávali 8:5. Podaním však zatlačili aj Bielorusi a otočili stav na 12:10 vo svoj prospech. Slováci však manko rýchlo zmazali a po Mlynarčíkovom útoku a technickej chybe súpera viedli 16:13. Na podaní bol Ondrovič. Bielorusi znížili na 17:18 a mohli aj vyrovnať, ale dôležitú dlhú výmenu zakončil úspešne Ogurčák, potom dal eso striedajúci Firkaľ a do koncovky išli Slováci s trojbodovým náskokom - 20:17. V závere pomohol servisom Petráš a po jeho ese bolo už 23:18 pre Slovensko. Prvý set ukončil útokom Kriško a slovenskí volejbalisti ho vyhrali 25:21.Úvod druhého setu bol vyrovnaný, ani jeden z tímov sa nevedel dostať do trháku. Na technickom timeoute viedli Bielorusi tesne 8:7. Potom sa po nedorozumení Slovákov pri zakladaní útoku dostali k bodu zadarmo Bielorusi a vyhrávali 13:11. Slováci vyrovnali na 14:14, ale potom získali bieloruskí volejbalisti päť bodov za sebou a viedli 19:14 a potom 20:16. Slováci sa dostali do hry po dvoch parádnych esách Halandu za sebou a znížili na 19:20. Potom sa blokom blysol Prešinský a skóre bolo vyrovnané 22:22. Prvý setbal si vypracovali Slováci, keď Kriško výborne zaservoval a Prešinský stredom upravil na 24:23. Koncovku slovenskí volejbalisti zvládli a druhý set vyhrali 26:24.Na začiatku tretieho dejstva vyhrávali Slováci po bloku Kriška 6:3. Slováci potom svoje vedenie ešte zvýšili a po dvoch chybách Bielorusov viedli 12:7. Zverenci Andreja Kravárika tlačili súpera kvalitným servisom, následne dobre bránili a na druhom technickom timeoute vyhrávali už 16:10. Slováci kontrolovali priebeh duelu a po skvelej nahrávke Palguta zvýšil na 20:15 Mlynarčík, keď mu nečelil ani jeden bieloruský blokár. Po ese Ondroviča vyhrávali Slováci 24:19 a o víťazovi nebolo pochýb. Dva mečbaly ešte súper odvrátil, ale posledné slovo si zobral Prešinský a ukončil zápas. Slováci vyhrali tretí set 25:21 a celý duel zaslúžene 3:0.