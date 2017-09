KVALIFIKÁCIA: A. Nemec o góle: Nejako som loptu dotlačil do siete

Na snímke v pozadí strelec gólu Slovenska Adam Nemec, uprostred brankár Slovinska Jan Oblak a vľavo Marek Hamšík (Slovensko) tesne pred strelením gólu v kvalifikačnom zápase F-skupiny na MS 2018 vo futbale Slovensko - Slovinsko v piatok 1. septembra 2017 v Trnave. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Trnava 2. septembra (TASR) - Jubilejný desiaty gól v národnom tíme si jeho autor Adam Nemec i fanúšikovia slovenského futbalu možno budú dlho pamätať. Nepatrí síce do kategórie výstavných kúskov, jeho dôležitosť však už o pár týždňov môže nadobudnúť veľký rozmer a to v prípade, že reprezentácii pomôže k postupu, resp. k účasti v baráži MS 2018. Zatiaľ spôsobil, že si vďaka nemu zverenci trénera Jána Kozáka posilnili druhú priečku vo svojej kvalifikačnej skupine.Útočník Dinama Bukurešť ho strelil v 81. minúte piatkového súboja do siete Slovincov. Stalo sa tak v predvečer jeho 32. narodenín. Predtým domáce mužstvo spálilo plejádu veľkých šancí a gól Nemca bol pre neho trojbodovým vykúpením.povedal Nemec, ktorý v tomto kvalifikačnom cykle napol sieť súperových brankárov už štvrtýkrát. Predtým skóroval pri domácich víťazstvách nad Škótskom (3:0), Litvou (4:0) a tiež na Malte (1:3).Podobne ako ďalší hráči víťazného tímu, aj Nemec považoval víťazstvo za zaslúžené.podotkol Nemec, ktorý si trúfa aj na ďalšieho kvalifikačného soka a najväčšieho ašpiranta na prvenstvo v skupine - Anglicko.