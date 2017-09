KVALIFIKÁCIA: Austrália bude hrať proti Sýrii bez zraneného kapitána

Austrálsky hráč Mile Jedinak Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 27. septembra (TASR) - Kapitán austrálskej futbalovej reprezentácie Mile Jedinak nefiguruje v nominácii na zápasy play off o postup do interkontinentálnej baráže MS 2018 proti Sýrii (5. októbra v Kuala Lumpur, resp. 10. októbra v Sydney). Stredopoliar anglickej prvodivíznej Aston Villy sa totiž ešte stále nezotavil zo zranenia slabín.Šancu na reprezentačný debut má obranca Matthew Jurman. Po prvý raz od roku 2013 sa do nominácie dostal aj krídelník Nikita Rukavycja pôsobiaci v izraelskom Maccabi Haifa. V útoku sa bude tréner Ange Postecoglou opäť spoliehať na Matthewa Leckieho - spoluhráča slovenských reprezentantov Petra Pekaríka a Ondreja Dudu v bundesligovej Herthe Berlín. Informovala o tom agentúra AP.