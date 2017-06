Kvalifikácia: Česi budú doháňať v zápase proti Nemcom

Karel Jarolím Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Oslo 11. júna (TASR) - Českej futbalovej reprezentácii sa v sobotu vzdialila druhá priečka C-skupiny kvalifikácie MS 2018 o ďalšie dva body. Zverenci Karla Jarolíma remizovali v Nórsku 1:1, zatiaľ čo Severné Írsko uspelo v Azerbajdžane 1:0.Pokiaľ chcú Česi pomýšľať na baráž o postup do Ruska, musia dohnať štvorbodové manko. Už v nasledujúcom stretnutí na nich však čaká neohrozené Nemecko, ktoré triumfovalo vo všetkých šiestich doterajších zápasoch pri takmer perfektnom skóre 27:1. Severné Írsko si zmeria sily s outsiderom San Marínom, rozdiel tak môže byť po ďalšom kole ešte markantnejší.povedal český brankár Tomáš Vaclík.Theodor Gebre Selassie dal gól, ale Vaclík bol najvýraznejšou postavou svojho mužstva v Oslo. Zlikvidoval viacero domácich príležitostí, nestačil iba na pokutový kop, ktorý po zmene strán premenil Alexander Söderlund: "Keď to útočník kopne hore, tak brankár nemá veľa šancí. A on to kopol dobre." Hostia si už vedenie nedokázali prinavrátiť.priznal tréner Jarolím pre portál iDnes.cz.Česko štvrtýkrát zo šiestich kôl nedosiahlo plný bodový zisk.pokračoval Vaclík, ktorý si na klubovej úrovni oblieka od roku 2014 dres FC Bazilej.V reprezentačnej bránke nahradil Petra Čecha. Ten nebol jedinou stálicou, ktorá sa po minuloročných majstrovstvách Európy vzdala najcennejšieho dresu.optimisticky dodal Vaclík.