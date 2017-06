Kvalifikácia: Ďurica: Kvalitu máme my a musíme ju ukázať

Na archívnej snímke vpravo tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák a hráč Ján Ďurica. Foto: TASR - Lukáš Grinaj Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Žilina 6. júna (TASR) - Slovenský futbalový reprezentant Ján Ďurica chce zakončiť náročnú sezónu úspešným vystúpením v národnom tíme. Slováci odštartujú druhú polovicu kvalifikácie MS 2018 v sobotu vo Vilniuse proti domácej Litve a skúsený stopér by nemal chýbať v základnej zostave kouča Jána Kozáka.Slováci vlani v novembri zdolali súpera 4:0 a podobný výkon i výsledok by brali aj v sobotu na Pobaltí. Slovákov vo Vilniuse čaká umelá tráva a Ďurica aj z toho dôvodu očakáva náročný zápas.uviedol Ďurica pred médiami na utorkovom zraze v Žiline.Trénerovi Kozákovi budú pre zranenia a kartové tresty chýbať viacerí hráči základnej zostavy (Kozáčik, Kucka, Nemec), ale Ďurica to ako problém nevidí.pokračoval.Ďurica po dlhých rokoch v Rusku pred uplynulou sezónou zmenil prostredie a predstúpil do Trabzonsporu. V drese AS odohral v domácej Süper Lig spolu 28 zápasov, ďalších päť pridal v Tureckom pohári.vravel stredný obranca, ktorý v sobotu odohral celý zápas proti Bursasporu. Rozlúčka so sezónou Trabzonsporu nevyšla, keď z výhry 2:1 sa tešili hostia z Bursy.Spoluhráčom Ďuricu v Turecku bol v skončenej sezóne aj jeho kolega z reprezentácie Matúš Bero. Ten v druhej polovici sezóny vypadol zo zostavy AS a nastupoval len sporadicky.dodal Ďurica.