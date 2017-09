KVALIFIKÁCIA: Hancko: Osobne som radšej za týchto šesť bodov

Na snímke sprava David Hancko (Slovensko) a Dale Gorman (Sev. Írsko) v zápase 2. skupiny kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019 hráčov do 21 rokov Slovensko – Severné Írsko v Senici 5. septembra 2017. Foto: FOTO TASR – Lukáš Grinaj Foto: FOTO TASR – Lukáš Grinaj

Senica 6. septembra (TASR) - Slovenská futbalová reprezentácia do 21 rokov si splnila cieľ, ktorý si dala pred úvodným dvojzápasom kvalifikácie o postup na majstrovstvá Európy 2019 tejto vekovej kategórie do Talianska a San Marína. Získala šesť bodov, keď na víťazstvo 2:1 v Estónsku nadviazala utorňajším domácim triumfom 1:0 nad rovesníkmi zo Severného Írska.povedal tréner Pavel Hapal po ďalšom tesnom úspechu jeho nových zverencov.Severné Írsko bolo do utorka na čele 2. skupiny po víťazstvách 2:1 nad Estónskom a 1:0 nad Albánskom, o ktorých rozhodol v nadstavenom čase premenenými pokutovými kopmi Liam Donnelly. Slovensko sa stalo lídrom tabuľky so šiestimi bodmi a skóre 3:1, favorizované Španielsko vo svojom jedinom doterajšom vystúpení zdolalo Estónsko 1:0. "pokračoval český kouč.Ľavý obranca Dávid Hancko bol v prvom polčase najaktívnejší strelec, zakaždým však čaroval brankár Conor Mitchell z anglického Burnley. V jednom prípade vyškriabal jeho strelu na spojnicu.uviedol Hancko.dodal Hapal.Mitchell kapituloval až po hodine hry, keď ho po tímovej akcii a asistencii Lukáša Čmelíka prekonal netradične pravačkou ľavák László Bénes.povedal autor víťazného zásahu.Dvadsaťjednotke sa na rozdiel od merania síl v Estónsku podarilo udržať čisté konto.uviedol Hancko. Nový cyklus sa bodovo začal lepšie než predchádzajúci, na úvod ktorého prišla prehra 0:1 v Bielorusku.Myjava bola domov predchádzajúcej dvadsaťjednotky, nový výber sa v septembri presunul "cez kopec" do Senice. Už o mesiac však opäť zmení domáce dejisko, keď privíta v Poprade 5. októbra Island a o päť dní neskôr Španielsko. "pochválil Čmelík senickú 2339-člennú kulisu.