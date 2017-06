Kvalifikácia: Hráči Bosny a Grécka sa riadne pobili

Hráč Bosny a Hercegoviny Edin Visca kľačí na zemí počas zápasu s Gréckom. Foto: TASR AP Foto: TASR AP

Zenica 10. júna (TASR) - Po záverečnom hvizde piatkového zápasu H-skupiny kvalifikácie MS 2018 vypukli priamo na trávniku hromadné potýčky medzi futbalistami Bosny a Hercegoviny a hosťujúceho Grécka.Do série fyzických konfliktov na štadióne Bilino Polje v Zenici sa zapojili aj kluboví spoluhráči z AS Rím - z tábora domácich Bosniakov kanonier Edin Džeko a grécky obranca Kostas Manolas.Asistent domáceho trénera Stephen Gill podľa informácií bosnianskych médií pred odchodom do útrob štadióna vybil dva zuby Giannisovi Gianniotasovi. Bosniaci si týmto spôsobom ventilovali pocit krivdy po verdiktoch talianskeho hlavného rozhodcu Nicolu Rizzoliho, ktorý odmietol niekoľko ich žiadostí o odpískanie jedenástky.Bezgólová remíza zahrala viac do kariet Grékom, ktorí si udržali druhé miesto v tabuľke H-skupiny i jednobodový náskok pred Bosnou. Líder zoskupenia je so 16 bodmi Belgicko.