Kvalifikácia: Litva chce v odvete so Slovenskom revanš

Tréner Litvy Edgaras Jankauskas. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Vilnius 10. júna (TASR) - Litovskí futbalisti nastúpia v sobotňajšom domácom zápase kvalifikácie MS 2018 proti Slovensku so snahou zaskočiť favorita a získať premiérové víťazstvo v kalendárnom roku. Prípadná výhra nad tímom kouča Jána Kozáka by ich navyše vrátila do hry o účasť na svetovom šampionáte v Rusku.Tréner Litvy Edgaras Jankauskas si na predzápasovej tlačovej konferencii pochvaľoval kvalitnú prípravu mužstva na posledný duel v sezóne. "vravel Jankauskas pred médiami.Ak chce mužstvo z Pobaltia pomýšľať proti Slovákom na úspešný výsledok, musí zlepšiť ofenzívu. Z predchádzajúcich troch stretnutí má skóre 0:9. Po novembrovej prehre 0:4 v Trnave nestačili Litovčania v prípravnom súboji na Česko (0:3) a potom v kvalifikácii ani na Anglicko (0:2). "Vieme, že potrebujeme strieľať góly. Pracovali sme aj na tom," zdôraznil Jankauskas. O základnej zostave už má jasno, ale rovnako ako jeho slovenský kolega Ján Kozák ju novinárom neprezradil. "Všetci hráči sú zdraví a k dispozícii. Verím, že som vybral správne, a že hráči predvedú na ihrisku stopercentný výkon," dodal kouč Litvy.Obranca Tadas Kijanskas zdôraznil potrebu vyvarovať sa chybám, ktoré viedli k vysokej prehre v prvom vzájomnom zápase.vyhlásil stopér Zbrojovky Brno. Litovci sa podľa neho sústredia na súpera ako celok, nielen na vybrané individuality.dodal Kijanskas.Sobotňajší zápas sa bude hrať na umelej tráve Štadióna Litovskej futbalovej federácie (LFF Stadium) vo Vilniuse, ktorý s jedinou krytou tribúnou a kapacitou 5067 divákov patrí medzi skromnejšie futbalové stánky v Európe. Podľa miestnych novinárov by malo byť vypredané, i keď väčší záujem sa očakáva o rozhodujúci piaty duel o bronz v basketbalovej LKL, v ktorom domáci Lietuvos Rytas Vilnius privíta BC Neptunas Klaipeda.