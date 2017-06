Kvalifikácia: Miništát Andorra šokoval gólom Maďarsko

Ilustračná fotografia. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Andorra la Vella 10. júna (TASR) - O obrovskú senzáciu sa v piatkovom programe kvalifikácie MS 2018 postarala futbalová reprezentácia Andorry, ktorá doma gólom Marca Rebesa zdolala Maďarsko 1:0.Pre európsky miništát je to iba jeho druhé kvalifikačné víťazstvo v 101. zápase v histórii. V kvalifikácii MS 2006 Andorrčania získali skalp Macedónska. Po triumfe nad Maďarskom sa Andorra odlepila z posledného miesta v tabuľke B-skupiny, na ktoré kleslo trojbodové Lotyšsko. Andorra má o bod viac ako pobaltský tím.Maďari po piatkovom fiasku prišli o reálnu šancu zabojovať o miestenku na šampionát v Rusku. V tabuľke im so ziskom 7 bodov patrí tretia priečka, na druhé Portugalsko strácajú osem bodov a na zatiaľ stopercentných Švajčiarov jedenásť.Tréner Bernd Storck, ktorý vlani doviedol Maďarsko do osemfinále EURO 2016, bol z prehry s "trpaslíkom" rozladený.uviedol nemecký kouč pre oficiálnu internetovú stránku Maďarského futbalového zväzu.Kapitán hosťujúceho tímu Balázs Dzsudzsák si tiež sypal popol na hlavu: