Kvalifikácia MS 2018: Škótsko – Slovensko. Brankár Dúbravka čaroval, ale oslabené Slovensko v Škótsku tesne prehralo (aktualizované)

Na snímke slovenskí a škótski fanúšikovia prichádzajú na štadión pred začiatkom zápasu F-skupiny kvalifikácie na MS 2018 Škótsko - Slovensko 5. októbra 2017 v Glasgowe. Foto: TASR/Martin Baumann Na snímke slovenskí a škótski fanúšikovia prichádzajú na štadión pred začiatkom zápasu F-skupiny kvalifikácie na MS 2018 Škótsko - Slovensko 5. októbra 2017 v Glasgowe. Foto: TASR/Martin Baumann

Glasgow 5. októbra (TASR) -Slováci hrali od 23. minúte bez vylúčeného Róberta Maka, od srbského hlavného arbitra Milorada Mažiča dostal dve žlté karty v priebehu šiestich minút. Viacero príležitostí Škótov zneškodnil brankár Martin Dúbravka, v 89. min však kapituloval; vlastný gól strelil Martin Škrtel.

Hlavným arbitrom štvrtkového súboja bol Srb Milorad Mažič, na čiarach mu pomáhali jeho krajania Milovan Ristič a Dalibor Djurdjevič. Tejto trojici zverili vlaňajší septembrový trnavský duel Slovensko – Anglicko. Hostia vtedy zvíťazili gólom Adama Lallanu z 95. min; súboj nedohral kapitán SR Martin Škrtel, ktorý v 25. min dostal žltú kartu, v 57. min druhú žltú a následne červenú kartu. Zaujímavosťou je, že Mažič je jediný hlavný arbiter, ktorý mal na starosti dva zápasy SR v kvalifikácii o postup na MS 2018.

Slovenskí futbalisti majú 15 bodov a v tabuľke F-skupiny klesli na 3. priečku za Škótov (17 b.). „Kozákova“ družina v tejto eliminácii najskôr doma podľahli Angličanom (0:1), nasledovala prehra v Slovinsku (0:1), trnavské víťazstvá nad Škótmi (3:0) a Litovčanmi (4:0) a naposledy marcová výhra na Malte (3:1) a júnový úspech v Litve (2:1), doma proti Slovinsku (1:0) a prehra v londýnskom Wembley s Angličanmi (1:2).

V nedeľu zverenci Jána Kozáka v Trnave od 18.00 h nastúpia proti Malťanom, musia bezpodmienečne vyhrať a veriť v zaváhanie Škótov v Slovinsku. Angličania majú po víťazstve 1:0 nad Slovincami 23 bodov, postúpili na MS.

KVALIFIKÁCIA MS 2018: F-SKUPINA

hralo sa v glasgowskom Hampden Parku

ŠKÓTSKO – SLOVENSKO 1:0 (0:0)

rozhodcovia: M. Mažič – M. Ristič, D. Djurdjevič (všetci Srb.)

Gól:

89. min – 1:0 M. Škrtel (vl.)

Žlté karty: 2 – 2

70. J. Morrison, 90.+ B. Bannan – 17. R. Mak, 21. M. Hamšík

Červená karta: 0 – 1

23. R. Mak po 2. ŽK

strely celkovo (na bránu): 22:9 (8:2), rohové kopy: 8:2, držanie lopty (v %): 55 – 45

Zostavy:

Škótsko: C. Gordon – Berra, Mulgrew, A. Robertson, Tierney (82. Anya) – J. Morrison, Fletcher (79. McArthur), Bannan – Forrest (61. Ch. Martin), Griffiths, M. Phillips

Slovensko: Dúbravka – Pekarík, Škrtel, J. Ďurica, Hubočan – Greguš, Lobotka – Kucka (80. Gyömbér), Hamšík (79. Duda), Mak – A. Nemec (79. Weiss)

I. POLČAS

Tréner SR Kozák dal od úvodných minút dôveru aj Gregušovi a Kuckovi, v bránke dostal príležitosť Dúbravka. V 9. min si domáci fanúšikovia pýtali pokutový kop po súboji Hubočana a Tierneyho, rozhodca Mažič ich nevypočul. O desať minút mohli Škóti otvoriť skóre, Morrisonovu hlavičku po Griffithsovom centri fantasticky zneškodnil Dúbravka.

V 23. min bol srbský arbiter Mažič v centre diania: Mak z jeho rúk videl druhú žltú kartu (tentoraz za simulovanie), následne červenú a opustil scénu. Slováci pohrozili po polhodine hry Lobotkovým prienikom, loptu mu spred nôh uchmatol gólman Gordon. V 35. min sa opäť zaskvel Dúbravka, vyrazil Griffithsovu strelu k pravej žrdi z hranice šestnástky.

II. POLČAS

Päť minút po prestávke opäť skúšal šťastie Griffiths, v záklone však slovenského brankára veľmi nevystrašil. Hostia odpovedali Lobotkovou strelou spoza pokutového územia a prudkým projektilom Greguša, Gordon si s nimi poradil. Vzápätí Dúbravka opäť rozosmutnil Škótov, vyrazil Griffithsovu delovku z 20 m.

V 69. min Dúbravkovi a Slovákom pomohlo brvno, ktoré zastavilo ďalekonosný pokus striedajúceho Martina. Aj o päť minút hralo brvno so Slovákmi, tentoraz pri Griffithsovej strele z priameho kopu; Dúbravka následne fantasticky zastavil Morrisonovu strelu zblízka.

O tri minúty si poradil aj s pokusom Robertsona. Desať minút pred koncom tréner Kozák stiahol Kucku, Hamšíka a Nemca a nahradil ich Gyömbérom, Weissom a Dudom. Slováci v závere neubránili bezgólovú remízu – v 89. min po centri sprava skóroval do vlastnej siete Škrtel – 1:0.

HLASY

zdroje: RTVS, BBC

Ján Kozák (tréner SR): „Dvojročné úsilie vyšlo nazmar, je to veľké sklamanie. Súper bol lepší, preto sme tento zápas nezvládli. Vylúčenie Maka? Bol to veľký zásah do zápasu, osemdesiat minút hrať o jedného menej v takom náročnom zápase a prostredí je veľmi ťažké. Gól sme dostali v situácii, keď už súper nemal síl na tlak, ten sme prežili. Po taktickej chybe sme dostali gól. Sme profesionáli, máme tri dni na to, aby sme sa pripravili na ďalší zápas. Budeme sa snažiť podať čo najlepší výkon.“

Gordon Strachan (tréner Škótska): „Veľakrát sa stáva, že ten vytúžený gól nepríde, ale ja som vážne cítil, že teraz to bude inak. Hráči si za svoje predstavenie toto víťazstvo zaslúžili. Mali sme superšance, ale nevyužili sme ich. Súperov brankár bol famózny. Čo sa týka červenej karty pre slovenského hráča, rozhodca tak rozhodol a my sme to vzali ako fakt. Hráči aj diváci boli skvelí. Potiahli sme našu šancu až do posledného zápasu a to je skvelé. Teraz sa rýchlo zabúda na to, čo bolo predtým. Ešte raz sa potrebujeme dať dokopy a podať výkon ako bol tento.“

Norbert Gyömbér (obranca SR): „Aká môže byť nálada v šatni po takomto zápase? Brali by sme aj remízu, teraz sme všetci sklamaní… Bol to nešťastný moment, keď sme si dali vlastný gól. Aj keď treba priznať, že Škóti mali predtým veľké šance. Veľmi sme chceli udržať bezgólový stav, teraz treba dúfať, aby Škótsko nezvíťazilo v Slovinsku.“

Ondrej Duda (stredopoliar SR): „Škoda tohto zápasu, pre nás by to bol zlatý bod. Prakticky od začiatku sme hrali o jedného menej, celý čas sme to držali a potom prišiel gól, ktorý nás položil. Nehrali sme zle, vzhľadom na to, že sme boli v oslabení, to bolo dobré z našej strany. Ak by sme v závere neinkasovali, tešili by sme sa. Taký je futbal a my sme dnes prehrali.“

Craig Gordon (brankár Škótska): „Cítil som až do konca, že príde šanca, z ktorej skórujeme. ´Momentum´ bolo na našej strane aj v posledných desiatich či piatich minútach. Brankár súpera bol vo forme dnes večer, ale vďakabohu, v závere sme mali aj kúsoček šťastia. Na nedeľu sa všetci veľmi tešíme. Bude to obrovská šanca dokázať niečo veľké.“