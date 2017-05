KVALIFIKÁCIA MS: Angličania bez Rooneyho, no s nováčikom Trippierom

Wayne Rooney, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia Anglicka:



brankári: Jack Butland (Stoke), Fraser Forster (Southampton), Joe Hart (FC Turín), Tom Heaton (Burnley)

obrancovia: Ryan Bertrand (Southampton), Gary Cahill (Chelsea), Nathaniel Clyne (Liverpool), Aaron Cresswell (West Ham), Ben Gibson (Middlesbrough), Phil Jones (Manchester United), Chris Smalling (Manchester United), John Stones (Manchester City), Kieran Trippier (Tottenham), Kyle Walker (Tottenham)

stredopoliari: Dele Alli (Tottenham), Eric Dier (Tottenham), Adam Lallana (Liverpool), Jesse Lingard (Manchester United), Jake Livermore (West Brom), Alex Oxlade-Chamberlain (Arsenal), Raheem Sterling (Man City)

útočníci: Jermain Defoe (Sunderland), Harry Kane (Tottenham), Marcus Rashford (Manchester United), Jamie Vardy (Leicester)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn 25. mája (TASR) - Anglická futbalová reprezentácia nastúpi na zápas kvalifikácie MS 2018 proti Škótsku a prípravný duel s Francúzskom opäť bez útočníka Waynea Rooneyho. Kapitán a rekordný kanonier "Albiónu" chýba v 25-člennej nominácii trénera Garetha Southgatea.Rooney chýbal v kádri aj počas marcových zápasov, pričom Southgate povedal, že musí hrať pravidelne v klube, aby sa do národného tímu vrátil. Tridsaťjedenročný útočník Manchestru United odohral v tejto sezóne len 15 duelov Premier League. V stredajšom finále Európskej ligy, ktoré United vyhrali 2:0, nastúpil až v 90. minúte.Naopak, prvýkrát do národného tímu nahliadne obranca Tottenhamu Kieran Trippier. V kádri je opäť aj Jermain Defoe, ktorý sa v marci vrátil do reprezentácie po viac ako troch rokoch a svoj návrat okorenil gólom proti Litve.Angličania sa predstavia v Škótsku 10. júna, o tri dni neskôr si zahrajú vo Francúzsku. V F-skupine sú s trinástimi bodmi na čele tabuľky pred druhým Slovenskom (9 b) a tretím Slovinskom (8 b).