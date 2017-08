KVALIFIKÁCIA MS: Anglicko bez Rooneyho, šláger Španielsko - Taliansko

Wayne Rooney, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Európska časť kvalifikácie MS 2018 - 7. kolo (31. augusta - 2. septembra)



štvrtok 31. augusta (ak nie je uvedené inak, všetky zápasy o 20.45 SELČ)



A-skupina

Luxembursko - Bielorusko /Luxemburg/

Bulharsko - Švédsko /Sofia/

Francúzsko - Holandsko /Saint-Denis/



Tabuľka:



1. Švédsko 6 4 1 1 12:4 13

2. Francúzsko 6 4 1 1 11:5 13

3. Holandsko 6 3 1 2 13:6 10

4. Bulharsko 6 3 0 3 9:12 9

5. Bielorusko 6 1 2 3 4:11 5

6. Luxembursko 6 0 1 5 6:17 1



B-skupina

Maďarsko - Lotyšsko /Budapešť/

Švajčiarsko - Andorra /St. Gallen/

Portugalsko - Faerské ostrovy /Porto/



Tabuľka:



1. Švajčiarsko 6 6 0 0 12:3 18

2. Portugalsko 6 5 0 1 22:3 15

3. Maďarsko 6 2 1 3 8:7 7

4. Faerské ostrovy 6 1 2 3 2:10 5

5. Andorra 6 1 1 4 2:13 4

6. Lotyšsko 6 1 0 5 2:12 3



H-skupina

Belgicko - Gibraltár /Liege/

Cyprus - Bosna a Hercegovina /Nikózia/

Grécko - Estónsko /Pireus/



Tabuľka:



1. Belgicko 6 5 1 0 24:2 16

2. Grécko 6 3 3 0 10:3 12

3. Bosna a Herceg. 6 3 2 1 13:5 11

4. Cyprus 6 2 1 3 5:9 7

5. Estónsko 6 1 1 4 5:17 4

6. Gibraltár 6 0 0 6 3:24 0



piatok 1. septembra (ak nie je uvedené inak, všetky zápasy o 20.45 SELČ)



C-skupina

San Maríno - Sev. Írsko /Serravalle/

Nórsko - Azerbajdžan /Oslo/

ČR - Nemecko /Praha/



Tabuľka:



1. Nemecko 6 6 0 0 27:1 18

2. Severné Írsko 6 4 1 1 11:2 13

3. Česko 6 2 3 1 9:5 9

4. Azerbajdžan 6 2 1 3 3:9 7

5. Nórsko 6 1 1 4 6:10 4

6. San Maríno 6 0 0 6 1:30 0



E-skupina

Kazachstan - Čierna Hora (18.00) /Astana/

Dánsko - Poľsko /Kodaň/

Rumunsko - Arménsko /Bukurešť/



Tabuľka:



1. Poľsko 6 5 1 0 15:7 16

2. Čierna Hora 6 3 1 2 14:7 10

3. Dánsko 6 3 1 2 10:6 10

4. Rumunsko 6 1 3 2 7:7 6

5. Arménsko 6 2 0 4 7:14 6

6. Kazachstan 6 0 2 4 4:16 2



F-skupina

SLOVENSKO - Slovinsko /Trnava/

Malta - Anglicko /Ta'Qali/

Litva - Škótsko /Vilnius/



Tabuľka:



1. Anglicko 6 4 2 0 10:2 14

2. SLOVENSKO 6 4 0 2 12:4 12

3. Slovinsko 6 3 2 1 6:3 11

4. Škótsko 6 2 2 2 9:10 8

5. Litva 6 1 2 3 6:11 5

6. Malta 6 0 0 6 2:15 0



sobota 2. septembra (ak nie je uvedené inak, všetky zápasy o 20.45 SELČ)



D-skupina

Gruzínsko - Írsko (18.00) /Tbilisi/

Srbsko - Moldavsko (18.00) /Belehrad/

Wales - Rakúsko /Cardiff/



Tabuľka:



1. Srbsko 6 3 3 0 13:7 12

2. Írsko 6 3 3 0 8:4 12

3. Wales 6 1 5 0 9:5 8

4. Rakúsko 6 2 2 2 9:8 8

5. Gruzínsko 6 0 3 3 6:10 3

6. Moldavsko 6 0 2 4 4:15 2



G-skupina

Albánsko - Lichtenštajnsko (18.00) /Elbasan/

Izrael - Macedónsko /Haifa/

Španielsko - Taliansko /Madrid/



Tabuľka:



1. Španielsko 6 5 1 0 21:3 16

2. Taliansko 6 5 1 0 18:4 16

3. Albánsko 6 3 0 3 7:8 9

4. Izrael 6 3 0 3 9:12 9

5. Macedónsko 6 1 0 5 8:13 3

6. Lichtenštajnsko 6 0 0 6 1:24 0



I-skupina

Fínsko - Island (18.00) /Tampere/

Chorvátsko - Kosovo /Záhreb/

Ukrajina - Turecko /Charkov/



Tabuľka:



1. Chorvátsko 6 4 1 1 11:2 13

2. Island 6 4 1 1 9:6 13

3. Turecko 6 3 2 1 11:6 11

4. Ukrajina 6 3 2 1 9:5 11

5. Fínsko 6 0 1 5 4:10 1

6. Kosovo 6 0 1 5 3:18 1

Zdroj: Teraz.sk

Bratislava 30. augusta (TASR) - Siedmym kolom stretnutí pokračuje v termíne od 31. augusta do 2. septembra európska časť kvalifikácie o postup na futbalové majstrovstvá sveta 2018 v Rusku. Celkovo je na programe 27 zápasov. V hre bude aj slovenský výber, v piatok 1. septembra sa predstaví v Trnave proti Slovinsku."Slovenská" skupina okrem toho prinesie zápas Malty s Anglickom. "Albiónu" už bude chýbať útočník Wayne Rooney, ktorý sa rozhodol ukončiť bohatú reprezentačnú kariéru. Rekordér v počte štartov v anglickej reprezentácii medzi hráčmi v poli odohral v najcennejšom drese 119 zápasov, v ktorých strelil rekordných 53 gólov.Stredopoliar Liverpoolu Jordan Henderson verí, že Anglicko sa aj bez Rooneyho prebojuje na šampionát a na ňom sa pokúsi zabojovať o čo najvyššie priečky:Aj bez Rooneyho sú Angličania proti futbalovému trpaslíkovi jasný favorit.V piatok 1. septembra je na programe F-skupiny aj duel medzi Litvou a Škótskom.citoval denník The Herald asistenta trénera škótskej reprezentácie Marka McGheeho.Anglicko je na čele skupiny so 14 bodmi, druhé je dvanásťbodové Slovensko, ktoré sa v piatok stretne so Slovinskom, to má o bod menej. Škóti figurujú na štvrtom mieste s ôsmimi bodmi a ak chcú pomýšľať na postup, musia jednoznačne bodovať. Litva je piata s piatimi bodmi a už nemá takmer šancu na postup.V A-skupine bude upriamená pozornosť na stretnutie Francúzska proti Holandsku. "Les Bleus" sú figurujú s 13 bodmi na druhej priečke tabuľky o skóre za Švédmi. "Oranjes" majú o tri body menej a prípadná prehra by im výrazne skomplikovala šance na postup. Pomôcť k bodovému zisku má aj navrátilec do reprezentačného tímu Robin van Persie:Líder skupiny Švédsko sa predstaví v Bulharsku, Luxembursko zabojuje o premiérové víťazstvo v skupine doma proti Bielorusku.Vykročené k postupu majú v B-skupine Švajčiari, v doterajšom priebehu kvalifikácie totiž nestratili ani jeden bod. Proti Andorre sa od zverencov trénera Vladimira Petkoviča očakáva ďalší plný bodový zásah a tým by sa dostali na úroveň 21, čiže by neskončili horšie ako na druhom mieste tabuľky.citovala reprezentačného trénera oficiálna stránka Švajčiarskeho futbalového zväzu. Druhé Portugalsko stráca na lídra tri body (15 b) a najbližšie privíta Faerské ostrovy. Tretie Maďarsko má sedem bodov a hostí posledné Lotyšsko.Dôležitý zápas čaká v C-skupine Česko, doma privíta doteraz suverénne Nemecko. Výber Karela Jarolíma má po šiestich stretnutiach na konte len deväť bodov, na druhú pozíciu zaručujúcu miestenku v baráži stráca štyri body. Prípadná výhra nad favoritom by mu mohla v tomto smere výrazne pomôcť.zhodnotil svojho najbližšieho súpera Jarolím. Druhí Severní Íri (13 b) sa predstavia na pôde trpaslíka San Marína.V "déčku" sú v boji o prvé miesto dva 12-bodové celky, súperom Srbska bude Moldavsko a Íri cestujú do Gruzínska. Do boja chcú prehovoriť aj "remízoví králi" skupiny z Walesu, v Cardiffe privítajú Rakúšanov, ktorí majú rovnako ako oni osem bodov. Šlágrom G-skupiny bude stretnutie Španielska a Talianska o prvé miesto v tabuľke. Predchádzajúce meranie síl v októbri 2016 sa skončilo remízou 1:1.vyhlásil taliansky obranca Leonardo Bonucci.Najväčšia zápletka o postupové miestenky je v I-skupine, dvojica Chorvátsko, Island má na svojom konte po trinásť bodov, Turci s Ukrajinou majú len o dva body menej. Práve vzájomný zápas Turecka s Ukrajinou môže v mnohom napovedať v boji o miesta na MS 2018.povedal pred zápasom tréner Turecka Mircea Lucescu. Chorváti hostia Kosovo, Island sa predstaví vo Fínsku.V H-skupine by mali získať lídri z Belgicka povinné tri body s Gibraltárom, v šlágri E-skupiny vyzvú prví Poliaci tretie Dánsko.