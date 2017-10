KVALIFIKÁCIA MS: Anglicku vypadli Jones i Delph, pozvánku dostal Wings

Harry Winks (vľavo). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 3. októbra (TASR) - Tréner anglickej futbalovej reprezentácie Gareth Southgate dodatočne povolal do výberu na kvalifikačné zápasy MS 2018 so Slovinskom a v Litve stredopoliara Harryho Winksa. Pre 21-ročného hráča Tottenhamu Hotspur je to vôbec prvá pozvánka do A-výberu Anglicka.Angličanom vypadli z pôvodnej nominácie obranca Phil Jones z Manchestru United a stredopoliar Fabian Delph z Manchestru City, ktorí utrpeli cez víkend zranenia. Podľa britskej BBC sa už aj vrátili do svojich klubov. Winks svoju krajinu reprezentoval v tímoch do 17, 19, 20 aj 21 rokov.Angličania vedú F-skupinu o päť bodov pred Slovenskom. Na istotu postup na budúcoročné MS do Ruska im v nadchádzajúcich súbojoch vo Wembley so Slovinskom (5. októbra), resp. 8. októbra v Litve stačí jedno víťazstvo.