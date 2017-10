KVALIFIKÁCIA MS: Cahill dvoma gólmi poslal Austráliu do baráže

Austrálčan Tim Cahill. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Ázijská kvalifikácia MS 2018, play off, odvetný zápas:



Austrália - Sýria 2:1 pp (1:1, 1:1)

Góly: 13. a 109. Cahill - 6. Al Soma, ČK: 94. Al Mawas (Sýria), 42.136 divákov.

/prvý zápas 1:1, Austrália postúpila do interkontinentálnej baráže/

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Sydney 10. októbra (TASR) - Futbalisti Austrálie zvíťazili v odvetnom stretnutí play off ázijskej kvalifikácie MS 2018 nad Sýriou 2:1 po predĺžení a po remíze 1:1 v úvodnom dueli postúpili do interkontinentálnej baráže. V nej narazia na štvrtý tím záverečnej fázy kvalifikácie zóny CONCACAF, víťaz novembrového dvojzápasu si vybojuje miestenku na šampionát do Ruska.V Sydney šokoval zaplnené tribúny už v 6. minúte útočník hostí Omar Al Soma, ktorý skóroval aj v prvom vzájomnom stretnutí v malajziskej Malacce. "Socceroos" však dokázali rýchlo odpovedať zásluhou presnej hlavičky Tima Cahilla, ktorý zužitkoval ukážkový center Mathewa Leckieho z pravej strany. Domáci v druhom polčase zatlačili súpera, mali vyše 70-percentné držanie lopty, ale sýrska obrana statočne odolávala, a tak zápas za stavu 1:1 dospel do predĺženia. Plány hostí nahlodala situácia z 94. minúty, keď po druhej žltej karte putoval predčasne pod sprchy Mahmoud Al Mawas a Sýria musela dohrávať zápas s desiatimi hráčmi. Rozuzlenie prišlo v 109. minúte, v nej sa opäť presadil Cahill svojou najsilnejšou zbraňou - hlavičkou. V nadstavenom čase mohol ešte zvrátiť osud autor prvého sýrskeho gólu Al Soma, ale z priameho kopu trafil iba do žrde. Austrália napokon vydrela postup, v medzikonfederačnej baráži ju čaká jeden z trojice USA, Panama, Honduras, o súperovi definitívne rozhodne záverečné kolo v piatej fáze kvalifikácie zóny CONCACAF.