KVALIFIKÁCIA MS: David Villa je späť v reprezentácii Španielska

David Villa, archívne foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nominácia španielskej futbalovej reprezentácie:



brankári: David de Gea (Manchester United), Pepe Reina (SSC Neapol), Kepa Arrizabalaga (Athletic Bilbao)

obrancovia: Jordi Alba, Gerard Pique (obaja FC Barcelona), Cesar Azpilicueta (FC Chelsea), Marc Bartra (Borussia Dortmund), Dani Carvajal, Nacho, Sergio Ramos (všetci Real Madrid) Nacho Monreal (FC Arsenal), Gerard Pique (Barcelona)

stredopoliari: Isco (Real Madrid), Thiago Alcantara (Bayern Mníchov), Sergio Busquets, Andres Iniesta (obaja FC Barcelona), Suso (AC Miláno), David Silva (Manchester City), Saul Niguez, Koke (obaja Atletico Madrid)

útočníci: Marco Asensio (Real Madrid), Iago Aspas (Celta Vigo), Gerard Deulofeu (FC Barcelona), Vitolo (Las Palmas), Alvaro Morata, Pedro Rodriguez (obaja FC Chelsea), David Villa (New York City)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Madrid 25. augusta (TASR) - Tréner španielskej futbalovej reprezentácie Julen Lopetegui prekvapujúco povolal na septembrové stretnutia kvalifikácie MS 2018 s Talianskom (Madrid, 2. septembra) a Lichtenštajnskom (Vaduz, 5. septembra) útočníka Davida Villu.Ten je strelecký rekordér národného tímu s 59 gólmi v 97 vystúpeniach, no nefiguroval v ňom od MS 2014.Tridsaťpäťročný zakončovateľ New Yorku City už v minulosti vyhlásil, že by sa nebránil návratu do najcennejšieho dresu pod trénerským vedením Lopeteguia, ktorý sa reprezentácie ujal v júli 2016. Naopak, chýba ďalší útočník Diego Costa. Ten sa po nezhodách s vedením FC Chelsea utiahol do Brazílie, kde trénuje iba individuálne. Informovala o tom agentúra DPA.