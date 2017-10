KVALIFIKÁCIA MS: Dúbravka o vlastnom góle Škrtela: Ťažko niečo vyčítať

Na snímke brankár Martin Dúbravka (Slovensko) zneškodňuje strelu James Morrisona (Škótsko), v obrane sú Martin Škrtel, Juraj Kucka a Ján Ďurica (všetci Slovensko) v zápase F-skupiny kvalifikácie na MS 2018 Škótsko - Slovensko 5. októbra 2017 v Glasgowe. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Glasgow 6. októbra (TASR) - Škótsko má v kvalifikácii o postup na majstrovstvá sveta 2018 do Ruska recept na strieľanie gólov v posledných minútach riadneho hracieho času a vo štvrtok si to odniesla aj slovenská futbalová reprezentácia. Tá inkasovala v 89. minúte po vlastnom góle kapitána Martina Škrtela a pustila zo svojej moci vyriešenie boja o druhú, potenciálne barážovú priečku. Na bodový zisk nestačil ani výkon brankára Martina Dúbravku, ktorý zneškodnil viacero vyložených príležitostí domácich Škótov.Dúbravka dostal v glasgowskom Hampden Parku od trénera Jána Kozáka prednosť pred Matúšom Kozáčikom a nastúpil na štvrtý kvalifikačný zápas za sebou. Nekapituloval pri dvoch šanciach Leigha Griffithsa ani Jamesa Morrisona, pri ďalšom pokuse Griffithsa aj strele striedajúceho Chrisa Martina ho zachránilo brvno. Za jeho chrbtom skončila lopta až v úplnom závere.povedal Dúbravka.Brankár pražskej Sparty sa definitívne o svojom štarte dozvedel v deň zápasu:To sa mu podarilo, napokon však nedoviedol Slovensko k prvému čistému kontu na pôde protivníkov v tomto kvalifikačnom cykle.uviedol Dúbravka.Slováci prečkali niekoľko náporov domácich, Kozák pred záverečnou desaťminútovkou využil naraz všetky tri striedania a doprial svojim zverencom chvíľkové vydýchnutie.pokračoval Dúbravka. Škóti potvrdili, že v Hampden Parku ich nemožno odpisovať až do záverečného hvizdu. Už pred týmto duelom sa tam v kvalifikácii MS 2018 gólovo presadili v 87., 88., 89. i 90. minúte. Vykúpil ich vlastný gól po akcii striedajúceho Ikechiho Anyu a osobnom súboji Škrtela s ďalším náhradníkom Martinom.opísal rozhodujúci okamih slovenský brankár.Škótsko si premiérovo od roku 1999 udržalo trikrát za sebou čisté konto v kvalifikačných dueloch. Vtedy to dokázalo proti Estónsku, Bosne a Hercegovine a Litve, teraz nadviazalo na nuly zo stretnutí s Litvou (3:0) a Maltou (2:0). V 10. kole si druhé miesto v F-skupine bez ohľadu na výsledok súboja Slovensko - Malta vybojuje akýmkoľvek víťazstvom v Slovinsku.uviedol obranca Christophe Berra.