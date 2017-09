KVALIFIKÁCIA MS: JAR akceptuje opakovanie zápasu proti Senegalu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Johannesburg 12. septembra (TASR) - Vedenie Juhoafrickej futbalovej asociácie (SAFA) napokon akceptovalo rozhodnutie Medzinárodnej futbalovej federácie (FIFA), ktorá nariadila opakovanie kvalifikačného zápasu MS 2018 proti Senegalu. SAFA najprv uvažovala, že sa proti verdiktu FIFA odvolá, ale nakoniec si to rozmyslela.Pôvodný duel, ktorý sa hral 12. novembra 2016, totiž zmanipuloval rozhodca. FIFA už v marci potrestala ghanského rozhodcu Josepha Lampteyho doživotným dištancom. Verdikt najvyššieho futbalového orgánu potvrdil aj Športový arbitrážny súd (CAS) v Lausanne a preto FIFA nariadila opakovanie duelu.Lamptey po neexistujúcej ruke v šestnástke odpískal proti Senegalčanom pokutový kop. Opakované zábery však jasne ukázali, že obranca Kalidou Koulibaly zasiahol loptu kolenom. Juhoafričania sa po premenenej penalte ujali vedenia 1:0 a napokon na štadióne v Polokwane triumfovali 2:1.FIFA oznámila, že opakovaný zápas sa uskutoční v novembrovom asociačnom termíne, presný dátum oznámi neskôr. Senegal je aktuálne v tabuľke D-skupiny na treťom mieste, v prípade víťazstva v opakovanom zápase sa však dostane na vedúcu priečku, ktorá znamená postup na MS do Ruska. JAR má s jedným bodom len malé šance postúpiť na mundial do Ruska. Informovala agentúra AP.