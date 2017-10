KVALIFIKÁCIA MS: Kane spečatil postup Anglicka: Je to skvelý pocit

Anglický hráč Harry Kane (vľavo) oslavuje so spoluhráčmi gól. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 6. októbra (TASR) - F-skupina kvalifikácie majstrovstiev sveta 2018 v Rusku spoznala po štvrtku meno prvého postupujúceho tímu. V 94. minúte sa kapitán Harry Kane postaral nielen o to, že futbalisti Anglicka zvíťazili nad Slovinskom 1:0, ale jeho presný zásah znamenal zaistenie miestenky na svetový šampionát.Zo strany "Albiónu" to však nebol ideálny výkon, aj napriek územnej prevahe dlho nevedel nájsť recept na výborné chytajúceho brankára Slovincov Jana Oblaka. V nadstavenom čase druhého polčasu však pokazil rozohrávku, domáci Kyle Walker poslal center do vápna, kde sa Kane dokázal odpútať od Mihu Mevlju a streliť víťazný gól.uviedol po zápase Kane. V reprezentačnom drese má útočník Tottenhamu Hotspur na konte jedenásť gólov z 22 zápasov.Aj napriek víťazstvu a zisku postupových troch bodov nebol kormidelník Anglicka Gareth Southgate spokojný s výkonom svojich zverencov:Angličania si zabezpečili hladký postup zo "slovenskej" skupiny, keď z deviatich stretnutí F-skupiny ani raz neprehrali. Celkovo neodchádzali z ihriska ako zdolaní už v 38 kvalifikačných zápasoch za sebou. Slovinské šance na postup do baráže sú mizivé, zverenci trénera Srečka Katanca potrebujú v nedeľu v Ľubľane zdolať Škótov a súčasne dúfať v prehru Slovákov s Maltou.citovala televízia Sky Sports kormidelníka Slovincov.