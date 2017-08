KVALIFIKÁCIA MS: Katanec povolal na SR 4 hráčov zo slovinskej ligy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Nominácia Slovinska na kvalifikáciu MS 2018 proti SR (1. septembra v Trnave) a Litve (4. septembra v Ľubľane):



brankári: Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Beneveneto), Jan Koprivec (Anorthosis Famagusta)

obrancovia: Matija Boben, Miha Mevlja (obaja FK Rostov), Boštjan Cesar (Chievo Verona), Antonio Delamea Mlinar (New England Revolution), Bojan Jokić (FK Ufa), Aljaž Struna (UD Palermo), Nejc Skubic (Konyaspor), Mitja Viler (NK Maribor)

stredopoliari: Damjan Bohar (NK Maribor), Rene Krhin (FC Granada), Jasmin Kurtić (Atalanta Bergamo), Nik Omladič (Greuter Fürth), Amedej Vetrih, Jan Repas (obaja NK Domžale), Kevin Kampl (Bayer Leverkusen), Rajko Rotman (Göztepe S.K.), Valter Birsa (Chievo Verona), Benjamin Verbič (FC Kodaň)

útočníci: Josip Iličić (Atalanta Bergamo), Tim Matavž (Vitesse Arnheim), Andraž Šporar (Arminia Bielefeld)

Najbližší program F-skupiny:



piatok 1. septembra (20.45 SELČ)



Malta - Anglicko

Litva - Škótsko

SLOVENSKO - Slovinsko



pondelok 4. septembra (20.45 SELČ)



Slovinsko - Litva

Škótsko - Malta

Anglicko - SLOVENSKO



Tabuľka F-skupiny:



1. Anglicko 6 4 2 0 10:2 14

2. SLOVENSKO 6 4 0 2 12:4 12

3. Slovinsko 6 3 2 1 6:3 11

4. Škótsko 6 2 2 2 9:10 8

5. Litva 6 1 2 3 6:11 5

6. Malta 6 0 0 6 2:15 0

Ľubľana 24. augusta (TASR) - Tréner slovinskej futbalovej reprezentácie Srečko Katanec vo štvrtok zverejnil nomináciu na najbližšie kvalifikačné zápasy MS 2018 proti Slovensku a Litve. Do kádra tretieho tímu tabuľky F-skupiny prenikli štyria hráči z domácej ligy, všetci ostatní pôsobia v zahraničí.Do mužstva Slovinska sa oproti poslednému súboju s Maltou vrátili viacerí hráči ako útočníci Tim Matavž (Vitesse Arnheim) a Andraž Šporar (Arminia Bielefeld). Po treste je k dispozícii opäť kapitán Boštjan Cesar (Chievo Verona).povedal Katanec po zverejnení nominácie.Slovincom patrí 3. miesto v tabuľke F-skupiny so ziskom 11 bodov. Vedie Anglicko (14 bodov), druhé Slovensko zaostáva za lídrom o dva body. V septembri minulého roka Slovinci v Ľubľane zdolali tím trénera Jána Kozáka 1:0 gólom Kronavetera a uštedrili mu zatiaľ poslednú kvalifikačnú prehru. Slováci po neúspešnom vstupe (0:1 doma s Anglickom a 0:1 v Slovinsku) vyhrali nasledujúce štyri stretnutia a vrátili sa do bojov o šampionát v Rusku. Naposledy v júni vyhrali v Litve 2:1.Zápas SR - Slovinsko sa hrá v Trnave v piatok 1. septembra o 20.45 SELČ. O tri dni Slovinci doma v Ľubľane hostia Litvu.