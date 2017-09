KVALIFIKÁCIA MS: Kórea remizovala v Uzbekistane a postúpila na MS

Ilustračná snímka.. Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Ázijská kvalifikácia MS 2018 - tretia fáza:



A-skupina



Irán - Sýria 2:2 (1:1)

Góly: 45. a 64. Azmoun - 13. Tamer Haj, 90+3. Al Soma



Katar - Čína 1:2 (0:0)

Góly: 47. Afif - 74. Siao Č', 84. Wu Lej, ČK: 80. Čeng Č' (Čína)



Uzbekistan - Južná Kórea 0:0



Konečná tabuľka A-skupiny:



1. Irán 10 6 4 0 10:2 22

2. Kórejská rep. 10 4 3 3 11:10 15

3. Sýria 10 3 4 3 9:8 13

4. Uzbekistan 10 4 1 5 6:7 13

5. Čína 10 3 3 4 8:10 12

6. Katar 10 2 1 7 8:15 7



B-skupina:



Austrália - Thajsko 2:1 (0:0)

Góly: 69. Juric, 86. Leckie - 82. Anan



Irak - SAE 1:0 (1:0)

Góly: 29. Hussein



Tabuľka B-skupiny:



1. Japonsko 9 6 2 1 17:6 20

2. Austrália 10 5 4 1 16:11 19

3. Saudská Arábia 9 5 1 3 16:10 16

4. SAE 10 4 1 5 10:13 13

5. Irak 10 3 2 5 11:12 11

6. Thajsko 10 0 2 8 6:24 2

Melbourne 5. septembra (TASR) - Futbalisti Kórejskej republiky sa stali ďalším postupujúcim tímom na majstrovstvá sveta 2018 do Ruska. Stačila im k tomu bezgólová remíza na ihrisku Uzbekistanu, vďaka čomu sa udržali na druhom mieste A-skupiny ázijskej kvalifikácie. Na svetový šampionát postúpili Kórejčania deviatykrát za sebou.V ďalšom zápase A-skupiny remizoval už istý víťaz skupiny Irán so Sýriou 2:2. Sýria sa vďaka vyrovnaniu v nadstavenom čase dostala na tretie miesto a môže snívať o premiérovej účasti na MS. V baráži sa stretne s tretím tímom B-skupiny (Austrália, alebo Saudská Arábia) a víťaz tohto duelu sa stretne so štvrtým z kvalifikácie Severnej a Strednej Ameriky o miesto na MS. Smutný príbeh napísali futbalisti Uzbekistanu. Keby zdolali Južnú Kóreu, tak by postúpili priamo na MS, ale napokon vďake horšiemu skóre klesli až na štvrté miesto za Sýriu a stratili definitívne nádej na postup. V súboji tímov z dna tabuľky vyhrala Čína v Katare 2:1.Austrália zdolala v B-skupine reprezentáciu Thajska na domácej pôde v Melbourne 2:1 a je o krok bližšie k postupu na šampionát do Ruska. Víťazný gól domáceho tímu strelil v 86. minúte Leckie. V prípade, že Saudská Arábia vo večernom súboji nevyhrá doma nad už istým víťazom skupiny Japonskom, "Socceroos" postúpia na MS z druhej priečky. Už teraz majú istotu prinajhoršom tretieho miesta, ktoré garantuje účasť v play off o miestenku v baráži. V ďalšom zápase B-skupiny vyhral Irak nad SAE 1:0, ani jeden z tímov sa na MS nekvalifikoval.Istú účasť na šampionáte majú už Belgicko, Brazília, Irán, Japonsko, Kórejská republika, Mexiko a organizátori turnaja Rusi.