KVALIFIKÁCIA MS: Nemci bez zraneného útočníka Wernera

Vľavo Timo Werner. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Frankfurt 2. októbra (TASR) - Útočník nemeckej futbalovej reprezentácie Timo Werner nebude pre problémy s krkom a čeľusťou k dispozícii trénerovi Joachimovi Löwovi na záverečné dva zápasy kvalifikácie MS 2018. V pondelok to oznámila Nemecká futbalová federácia (DFB).Dvadsaťjedenročný ofenzívny hráč dal v národnom mužstve šesť gólov v ôsmich stretnutiach. V aktuálnej bundesligovej sezóne skóroval za Lipsko päťkrát, no pre zranenie chýbal vo víkendovom zápase s Kolínom.Do reprezentačného tímu už tréner nepovolá žiadneho náhradníka za Wernera a Nemecko bude mať na zápasy so Severným Írskom a Azerbajdžanom 22-členný káder. Pokiaľ Nemci neprehrajú v Severnom Írsku, zaistia si účasť na finálovom turnaji MS.Úradujúcim majstrom sveta budú okrem Wernera chýbať aj ďalší zranení hráči - Manuel Neuer, Jonas Hector, Mario Gomez, Mesut Özil a Sami Khedira. Informovala agentúra DPA.