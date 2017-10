KVALIFIKÁCIA MS: Nemci spečatili postup, Löw: Kontrolovali sme hru

Na snímke tréner nemeckej futbalovej reprezentácie Joachim Löw. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belfast 6. októbra (TASR) - Miestenku na majstrovstvá sveta 2018 v Rusku si vo štvrtok definitívne zabezpečili futbalisti Nemecka. V kvalifikačnej C-skupine potvrdili úradujúcim svetoví šampióni postup na finálový turnaj triumfom 3:1 na trávniku Severného Írska.Nemci mali výborný vstup do duelu, už po 77 sekundách otvoril skóre ďalekonosnou delovkou Sebastian Rudy. V 21. minúte nechala obrana Severného Írska priveľa priestoru Sandrovi Wagnerovi, na jeho strelu nemal Michael McGovern nárok a hostia už boli v dvojgólovom trháku.uviedol kouč nemeckého tímu Joachim Löw.Severné Írsko neprehralo do súboja s "Nationalelf" domáci kvalifikačný súboj štyri roky, ale vo štvrtok nemalo v Belfaste nárok pomýšľať na čo i len bod. V 86. minúte prehrávali domáci už 0:3, keď zabudli na Joshuu Kimmicha a ten volejom prestrelil všetko, čo mu stálo v ceste. O sedem minút neskôr sa dočkali aj domáci priaznivci, Josh Magennis hlavičkou skorigoval skóre stretnutia na konečných 1:3.citovala televízia Sky Sports trénera Severného Írska Michaela O'Neilla.Nemci sú na ceste k perfektnej kvalifikácii. Ak by sa im podarilo zvíťaziť v nedeľu proti Azerbajdžanu, tak by boli prvým tímom od kvalifikácie MS 2010 s plným bodovým ziskom. Naposledy sa tento počin podaril Španielom. Severným Írom patrí v tabuľke C-skupiny druhá priečka so ziskom 19 bodov, na závere si zmerajú sily s Nórskom.