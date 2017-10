KVALIFIKÁCIA MS: Nemcom stačí na postup bod, Belgičania už postúpili

Nemeckí hráči zľava Timo Werner, Lars Stindl a Mesut Özil, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Program 9. kola kvalifikácie MS 2018 - Európa:



ŠTVRTOK 5. októbra:



C-skupina:



18.00 Azerbajdžan - ČR /Baku, rozhodca: Millot (Fr.)/

20.45 San Maríno - Nórsko /Serravalle, Dallas (Škót.)/

20.45 Severné Írsko - Nemecko /Belfast, Makkelie (Hol.)/



Tabuľka:



1. Nemecko 8 8 0 0 35:2 24 - x

2. Sev. Írsko 8 6 1 1 16:2 19

3. Azerbajdžan 8 3 1 4 8:12 10

4. ČR 8 2 3 3 10:9 9

5. Nórsko 8 2 1 5 8:16 7

6. San Maríno 8 0 0 8 2:38 0



E-skupina:



18.00 Arménsko - Poľsko /Jerevan, Jug (Slov.)/

20.45 Čierna Hora - Dánsko /Podgorica, Kuipers (Hol.)/

20.45 Rumunsko - Kazachstan /Ploješť, Schärer (Švajč.)/



Tabuľka:



1. Poľsko 8 6 1 1 18:11 19

2. Čierna Hora 8 5 1 2 18:7 16

3. Dánsko 8 5 1 2 18:7 16

4. Rumunsko 8 2 3 3 8:8 9

5. Arménsko 8 2 0 6 8:19 6

6. Kazachstan 8 0 2 6 4:22 2



F-skupina:



20.45 Škótsko - SLOVENSKO /Glasgow, Mažič (Srb.)/

20.45 Anglicko - Slovinsko /Wembley, Zwayer (Nem.)/

20.45 Malta - Litva /Ta'Qali, Hovhannisjan (Arm.)/



Tabuľka:



1. Anglicko 8 6 2 0 16:3 20

2. SR 8 5 0 3 14:6 15

3. Slovinsko 8 4 2 2 10:4 14

4. Škótsko 8 4 2 2 14:10 14

5. Litva 8 1 2 5 6:18 5

6. Malta 8 0 0 8 2:21 0



PIATOK 6. októbra:



D-skupina:



18.00 Gruzínsko - Wales /Tbilisi, Gil Manzano (Šp.)/

20.45 Írsko - Moldavsko /Dublin, Nijhuis (Hol.)/

20.45 Rakúsko - Srbsko /Viedeň, Královec (ČR)/



Tabuľka:



1. Srbsko 8 5 3 0 17:7 18

2. Wales 8 3 5 0 12:5 14

3. Írsko 8 3 4 1 9:6 13

4. Rakúsko 8 2 3 3 10:10 9

5. Gruzínsko 8 0 5 3 8:12 5

6. Moldavsko 8 0 2 6 4:20 2



G-skupina:



20.45 Lichtenštajnsko - Izrael /Vaduz, Hunter (Sev. Ír.)/

20.45 Taliansko - Macedónsko /Turín, Martins (Port.)/

20.45 Španielsko - Albánsko /Alicante, Eskov (Rus.)/



Tabuľka:



1. Španielsko 8 7 1 0 32:3 22

2. Taliansko 8 6 1 1 19:7 19

3. Albánsko 8 4 1 3 10:9 13

4. Izrael 8 3 0 5 9:14 9

5. Macedónsko 8 2 1 5 10:14 7

6. Lichtenštajnsko 8 0 0 8 1:34 0



I-skupina:



20.45 Kosovo - Ukrajina /Škodra, Pawson (Angl.)/

20.45 Turecko - Island /Eskisehir, Marciniak (Poľ.)/

20.45 Chorvátsko - Fínsko /Rijeka, Stefanski (Poľ.)/



Tabuľka:



1. Chorvátsko 8 5 1 2 12:3 16

2. Island 8 5 1 2 11:7 16

3. Turecko 8 4 2 2 12:8 14

4. Ukrajina 8 4 2 2 11:7 14

5. Fínsko 8 2 1 5 6:10 7

6. Kosovo 8 0 1 7 3:20 1



SOBOTA 7. októbra:



A-skupina:



18.00 Švédsko - Luxembursko /Štokholm, Göcek (Tur.)/

20.45 Bielorusko - Holandsko /Borisov, Oliver (Angl.)/

20.45 Bulharsko - Francúzsko /Sofia, Mateu Lahoz (Šp.)/



Tabuľka:



1. Francúzsko 8 5 2 1 15:5 17

2. Švédsko 8 5 1 2 18:7 16

3. Holandsko 8 4 1 3 16:11 13

4. Bulharsko 8 4 0 4 13:17 12

5. Luxembursko 8 1 2 5 7:17 5

6. Bielorusko 8 1 2 5 4:16 5



B-skupina:



18.00 Faerské ostrovy - Lotyšsko /Tórshavn, Schörgenhofer (Rak.)/

20.45 Andorra - Portugalsko /Andorra la Vella, Zelinka (ČR)/

20.45 Švajčiarsko - Maďarsko /Bazilej, Tagliavento (Tal.)/



Tabuľka:



1. Švajčiarsko 8 8 0 0 18:3 24 - x

2. Portugalsko 8 7 0 1 28:4 21 - x

3. Maďarsko 8 3 1 4 11:9 10

4. Faer. ostrovy 8 2 2 4 4:15 8

5. Andorra 8 1 1 6 2:17 4

6. Lotyšsko 8 1 0 7 3:18 3



H-skupina:



18.00 Bosna a Hercegovina - Belgicko /Sarajevo, Collum (Škót.)/

18.00 Gibraltár - Estónsko /Faro-Loulé, Jovič (Chorv.)/

20.45 Cyprus - Grécko /Nikózia, Undiano Mallenco (Šp.)/



Tabuľka:



1. Belgicko 8 7 1 0 35:3 22 - *

2. Bosna a Hercegovina 8 4 2 2 19:8 14

3. Grécko 8 3 4 1 11:5 13

4. Cyprus 8 3 1 4 8:12 10

5. Estónsko 8 2 2 4 6:17 8

6. Gibraltár 8 0 0 8 3:37 0



* - istý postup na MS 2018

x - istá minimálne baráž



Program 10. kola kvalifikácie MS 2018 - Európa:



NEDEĽA 8. októbra:



C-skupina:



20.45 ČR - San Maríno /Plzeň, Troleis (Faer. ost.)/

20.45 Nemecko - Azerbajdžan /Kaiserslautern, Treimanis (Lot.)/

20.45 Nórsko - Severné Írsko /Oslo, Boiko (Ukr.)/



E-skupina:



18.00 Dánsko - Rumunsko /Kodaň, Aytekin (Nem.)/

18.00 Kazachstan - Arménsko /Astana, Tean (Mold.)/

18.00 Poľsko - Čierna Hora /Varšava, Orsato (Tal.)/



F-skupina:



18.00 Litva - Anglicko /Vilnius, Grinfeld (Izr.)/

18.00 SR - Malta /Trnava, Mazzoleni (Tal.)/

18.00 Slovinsko - Škótsko /Ľubľana, Eriksson (Švéd.)/



PONDELOK 9. októbra:



D-skupina:



20.45 Moldavsko - Rakúsko /Kišiňov, Vertenten (Belg.)/

20.45 Srbsko - Gruzínsko /Belehrad, Gil (Poľ.)/

20.45 Wales - Írsko /Cardiff, Skomina (Slov.)/



G-skupina:



20.45 Albánsko - Taliansko /Škodra, Moen (Nór.)/

20.45 Macedónsko - Lichtenštajnsko /Strumica, Kopriwa (Lux.)/

20.45 Izrael - Španielsko /Jeruzalem, Thomson (Škót.)/



I-skupina:



20.45 Fínsko - Turecko /Turku, Bastien (Fr.)/

20.45 Island - Kosovo /Reykjavík, Lechner (Rak.)/

20.45 Ukrajina - Chorvátsko /Kyjev, Brych (Nem.)/



UTOROK 10. októbra:



H-skupina:



20.45 Belgicko - Cyprus /Brusel, Banti (Tal.)/

20.45 Estónsko - Bosna a Hercegovina /Tallinn, Bezborodov (Rus.)/

20.45 Grécko - Gibraltár /Pireus, Kruašvili (Gruz.)/



A-skupina:



20.45 Francúzsko - Bielorusko /Saint-Denis, Özkahya (Tur.)/

20.45 Luxembursko - Bulharsko /Luxemburg, Vad (Maď.)/

20.45 Holandsko - Švédsko /Amsterdam, Karasov (Rus.)/



B-skupina:



20.45 Maďarsko - Faerské ostrovy /Budapešť, Reinshreiber (Izr.)/

20.45 Lotyšsko - Andorra /Riga, Kristoffersen (Dán.)/

20.45 Portugalsko - Švajčiarsko /Lisabon, Cakir (Tur.)/



Priebežná tabuľka tímov na 2. miestach:



1. Portugalsko 6 5 0 1 21:3 15

2. Sev. Írsko 6 4 1 1 9:2 13

3. Taliansko 6 4 1 1 10:7 13

4. Island 7 4 1 2 9:6 13

5. SR 7 4 0 3 11:5 12

6. Švédsko 6 3 1 2 10:7 10

7. Čierna Hora 6 3 1 2 10:7 10

8. Bosna a Hercegovina 6 2 2 2 10:8 8

9. Wales 6 1 5 0 6:5 8



tímy so šancou na priamy postup: Bulharsko, Chorvátsko, Dánsko, Anglicko, Francúzsko, Island, Írsko, Taliansko, Čierna Hora, Holandsko, Severné Írsko, Poľsko, Portugalsko, Škótsko, Srbsko, SR, Slovinsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina, Wales



tímy so šancu iba na baráž: Albánsko, Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Cyprus, Estónsko, Grécko



tímy vyradené z boja o postup: Andorra, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, ČR, Faerské ostrovy, Fínsko, Macedónsko, Gruzínsko, Gibraltár, Maďarsko, Izrael, Kazachstan, Kosovo, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Luxembursko, Malta, Moldavsko, Nórsko, Rumunsko, San Maríno



zatiaľ istí účastníci MS 2018 (7/32): Rusko (organizátor), Brazília, Irán, Japonsko, Mexiko, Kórejská republika, Saudská Arábia

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 5. októbra (TASR) - Európska vetva kvalifikácie MS 2018 vo futbale mieri do cieľa, záverečné dve októbrové kolá rozhodnú o držiteľoch ďalších ôsmich miesteniek na finálový turnaj a určia tiež účastníkov baráže. Zatiaľ jediným európskym tímom s istotou účasti na finálovom turnaji je, s výnimkou ruského organizátora, Belgicko. To už jeho rivali v H-skupine nemôžu zosadiť z prvého miesta v tabuľke. Minimálne baráž majú istú Nemci, Španieli, Švajčiari a Portugalčania. V hre je aj slovenská reprezentácia, ktorej patrí v tabuľke F-skupiny druhá priečka. Vo štvrtok potrebuje v Škótsku zabodovať, aby reálne stále živila postupovú nádej.Angličania si zo "slovenskej" skupiny zaistia letenky do Ruska, ak doma zdolajú Slovinsko. Albión sa bude výrazne spoliehať na útočníka Harryho Kanea, ktorý hrá vo skvelej forme. V septembri nastrieľal úctyhodných trinásť gólov (11 za Tottenham Hotspur, dva za reprezentáciu proti Malte).citovala Kanea oficiálna stránka Anglickej futbalovej asociácie (FA). Vo štvrtok sa vo Wembley predstaví nevyspytateľné Slovinsko, ktoré stále figuruje v hre o barážovú miestenku, tento fakt však zverencov trénera Garetha Southgatea nezaujíma.dodal Kane.Švajčiarsko kráča kvalifikáciou bez straty bodu, ale na priamy postup mu nemusí stačiť ani deväť víťazstiev. Pokiaľ v sobotu v Bazileji zdolá Maďarsko a Portugalsko si podľa predpokladov poradí v 9. kole s domácou Andorrou, stretnú sa Helvéti s úradujúcimi európskymi šampiónmi vo vzájomnej rozhodujúcej konfrontácii v utorok 10. októbra v Lisabone. Pri rovnosti bodov je prvým rozhodujúcim kritériom pri porovnaní tímov rozdiel skóre, ktorý zvýhodňuje Portugalsko (+24, Švajčiarsko +15).Nemecku stačí na spečatenie priameho postupu remizovať na pôde Severného Írska. Favorita trápia zdravotné problémy, v nominácii chýbajú Manuel Neuer, Jonas Hector, Mario Gomez, Mesut Özil, Sami Khedira a Timo Werner. Kouč úradujúcich majstrov sveta Joachim Löw je pred šlágrom C-skupiny opatrný.Česi už stratili šancu čo i len na baráž, predstavia sa v Azerbajdžane. Nóri vycestujú do San Marína a budú si chcieť vylepšiť aktuálnu 5. priečku v tabuľke "céčka".V E-skupine sa o postup bije trojlístok Poľsko (19 bodov), Čierna Hora a Dánsko (obaja 16 a zhodné skóre 18:7). Poliaci môžu oslavovať, keď vyhrajú v Arménsku a Čierna Hora si s Dánskom v paralelnom hranom štvrtkovom šlágri podelí body. Balkánci v prvom meraní síl šokovali svojho najbližšieho súpera, keď nad ním v Kodani zvíťazili 1:0. Víťaz duelu z Podgorice spraví rázny krok za umiestnením na prvých dvoch priečkach tabuľky. Domácim nepomôže potrestaný útočník Fatos Bečiraj, Dáni sú v plnej sile.V D-skupine môžu rozhodnúť o účasti na MS futbalisti Srbska trojbodovým ziskom proti domácim Rakúšanom. Momentálne majú na čele tabuľky štvorbodový náskok pred Walesom, ktorý nastúpi na pôde Gruzínska vedeného slovenským trénerom Vladimírom Weissom. V hre o postup sú aj tretí Íri, pravda, v ich prípade vyzerá reálnejšie boj o baráž ako priamy postup. V piatok potrebujú bodovať naplno doma proti Moldavsku.Španielsko si de facto zaistí prvenstvo v G-skupine, keď v Alicante pokorí Albáncov. La Furia Roja má pred záverečnými dvoma kolami na čele tabuľky trojbodový náskok pred Talianmi a výrazne lepšie skóre (+29 oproti +12). Taliani si zaistia baráž v prípade víťazstva nad Macedónskom. "Squadru azzurra" však trápia problémy so zložením kádra, z ktorého vypadli útočník Andrea Belotti a stredopoliari Marco Verratti s Lorenzom Pellegrinim.Vzácne vyrovnaná je I-skupina, z ktorej môže pomýšľať na priamy postup ešte kvarteto tímov. Najlepšiu východiskovú pozíciu majú 16-bodoví Chorváti, ktorých čaká domáci zápas s Fínskom. Balkánci budú čakať na zakopnutie Islandu, ktorý má na konte rovnako 16 bodov, ale horšie skóre. Ukrajina potrebuje bodovať naplno proti Kosovu rovnako ako Turci proti Islandu, pokiaľ chcú živiť nádej aj pred posledným kolom.Francúzi si mierne skomplikovali cestu za prvým miestom v A-skupine, keď v septembri doma šokujúco remizovali 0:0 s Luxemburskom. Švédi to využili a po triumfe 4:0 v Bielorusku sa na "Les Bleus" dotiahli na rozdiel jedného bodu. Severania v sobotu hrajú doma s Luxemburskom, Francúzov čaká ťažký duel v Sofii, kde budú mať domáci Bulhari nôž na krku a jedine víťazstvo ich udrží v hre o postup. Holanďanom tiež nezostáva nič iné, len zabodovať naplno v Bielorusku a dúfať v zaváhania Francúzov a Švédov.uviedol brankár francúzskeho tímu Hugo Lloris.Záverečné 10. kolo kvalifikácie je na programe v termíne 8.-10. októbra (nedeľa-utorok). Priamo na šampionát sa prebojujú deviati víťazi skupín, osem tímov z druhých miest po odrátaní výsledkov s najslabším mužstvom zo svojich skupín sa prebojuje do baráže, ktorej žreb sa uskutoční v utorok 17. októbra o 14.00 SELČ v Zürichu. Prvé zápasy baráže sú na programe 9.-11. novembra, odvety 12.-14. novembra. Žreb finálového turnaja MS 2018 prebehne v piatok 1. decembra v moskovskom Kremli.