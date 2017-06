KVALIFIKÁCIA MS: Pekarík chce dať v Litve víťaznú bodku za sezónou

Na snímke slovenský futbalový reprezentant Peter Pekarík. Foto: TASR/Martin Baumann Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 7. júna (TASR) - Defenzívny pilier slovenskej futbalovej reprezentácie Peter Pekarík má za sebou úspešnú sezónu vo farbách Herthy Berlín, ktorej pomohol k obsadeniu 6. priečky v bundeslige a vybojovaniu miestenky v skupinovej fáze Európskej ligy UEFA 2017/18. Tridsaťročný pravý obranca by chcel zotrvať v dobrej nálade aj pred odchodom na letnú dovolenku, k čomu by malo dopomôcť víťazstvo v sobotňajšom zápase kvalifikácie MS 2018 na pôde Litvy.vyhlásil Pekarík, ktorý pôsobí v tíme z nemeckej metropoly od roku 2012. Až v skončenej sezóne sa mu podarilo otvoriť si gólový účet v bundeslige, keď 31. marca skóroval do siete Hoffenheimu pri prehre Herthy 1:3. Jeho zamestnávateľ je v začínajúcom sa letnom termíne aktívny na prestupovej burze. Do Wolfsburgu síce odišiel americký obranca John Brooks, no Herthe sa už podarilo získať útočníkov Davieho Selkeho (RB Lipsko) a Matthewa Allana Leckieho (Ingolstadt), rozpracované sú aj ďalšie posily do ofenzívy.Pekarík minulý týždeň absolvoval tréningový kemp národného tímu v Šamoríne-Čilistove, ktorým Slováci odštartovali prípravu na súboj v Litve. V Trnave sa im podarilo zdolať pobaltského súpera pohodlne 4:0, podľa Pekaríka by sa v sobotu vo Vilniuse mohlo konať repete výkonu i výsledku z novembra minulého roka.pridal svoj postreh zadák berlínskej Herthy.Pre Pekaríka sa duelom v Litve sezóna 2016/17 skončí, no na diaľku bude držať palce mladším kolegom, ktorí sa predstavia na európskom šampionáte do 21 rokov v Poľsku.odkázal Pekarík družine českého kouča Pavla Hapala.