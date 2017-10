KVALIFIKÁCIA MS: Recept Škrtela na Škótov: Pokorne, ale sebavedomo

Na snímke kapitán futbalistov SR Martin Škrtel. Foto: TASR/Michal Svítok Foto: TASR/Michal Svítok

Šamorín 2. októbra (TASR) - Kapitán futbalovej reprezentácie Martin Škrtel je presvedčený, že Slováci v glasgowskom Hampden Parku k spokojnosti zvládnu štvrtkový kvalifikačný zápas MS 2018. Recept na domácich Škótov bude hrať sebavedomo, bez strachu, no súčasne s pokorou, uviedol zadák Fenerbahce Istanbul v rozhovore pre oficiálny web Slovenského futbalového zväzu (SFZ).Slovensko v októbri minulého roka zvíťazilo nad Škótmi v Trnave 3:0.uviedol 32-ročný bývalý hráč FC Liverpool či Zenitu Petrohrad pred súbojom na štadióne, kde v boji o Rusko nevyhrali ani Angličania či Slovinci:Škrtel dúfa, že keď ide o postup, Slováci to dokážu zvládať tak, ako to bolo v roku 2009 v poľskom Chorzówe, na MS 2010 v JAR v skupine proti úradujúcim šampiónom z Talianska či na EURO 2016 vo Francúzsku v skupine proti Anglicku: