KVALIFIKÁCIA MS: Ronaldo s hetrikom, Švajčiari stopercentní

Cristiano Ronaldo. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

7. kolo európskej kvalifikácie MS 2018:



A-skupina



Luxembursko - Bielorusko 1:0 (0:0)

Gól: 60. Da Mota



Bulharsko - Švédsko 3:2 (2:2)

Góly: 12. Manolev, 33. Kostadinov, 79. Chočev - 29. Lustig, 44. Berg



Francúzsko - Holandsko 4:0 (1:0)

Góly: 73. a 88. Lemar, 14. Griezmann, 90.+1 Mbappé, ČK: 62. Strootman (Hol.) po 2. ŽK



Tabuľka:



1. Francúzsko 7 5 1 1 15:5 16

2. Švédsko 7 4 1 2 14:7 13

3. Bulharsko 7 4 0 3 12:14 12

4. Holandsko 7 3 1 3 13:10 10

5. Bielorusko 7 1 2 4 4:12 5

6. Luxembursko 7 1 1 5 7:17 4



B-skupina



Maďarsko - Lotyšsko 3:1 (2:1)

Góly: 6. Kádár, 26. Szalai, 68. Solovjovs (vlastný) - 40. Freimanis



Švajčiarsko - Andorra 3:0 (1:0)

Góly: 43. a 63. Seferovič, 67. Lichtsteiner



Portugalsko - Faerské ostrovy 5:1 (2:1)

Góly: 3., 28. a 65. C. Ronaldo (druhý z 11 m), 58. Vatnhamar (vlastný), 84. Oliveira - 38. Baldvinsson



Tabuľka:



1. Švajčiarsko 7 7 0 0 15:3 21

2. Portugalsko 7 6 0 1 27:3 18

3. Maďarsko 7 3 1 3 11:8 10

4. Faerské ostrovy 7 1 2 4 3:15 5

5. Andorra 7 1 1 5 2:16 4

6. Lotyšsko 7 1 0 6 3:15 3



H-skupina



Belgicko - Gibraltár 9:0 (6:0)

Góly: 18., 61. a 67. Meunier, 21., 38. a 84. Lukaku (tretí z 11 m), 16. Mertens, 27. Witsel, 45. E. Hazard, ČK: 40. Witsel 83. Barnett



Cyprus - Bosna a Hercegovina 3:2 (0:2)

Góly: 65. Christofi, 67. Laban, 76. Sotiriou - 33. Sunjič, 44. Visca



Grécko - Estónsko 0:0



Tabuľka:



1. Belgicko 7 6 1 0 33:2 19

2. Grécko 7 3 4 0 10:3 13

3. Bosna a Hercegovina 7 3 2 2 15:8 11

4. Cyprus 7 3 1 3 8:11 10

5. Estónsko 7 1 2 4 5:17 5

6. Gibraltár 7 0 0 7 3:33 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 1. septembra (TASR) - V šlágri štvrtkových kvalifikačných zápasoch MS 2018 v Rusku vyhrali v A-skupine Francúzi nad Holanďanmi v parížskom Saint-Denis 4:0. V tabuľke poskočili na prvé miesto o tri body pred druhých Švédov, ktorí prehrali v Bulharsku 2:3."Les Bleus" dostal po šikovnej akcii už v 14. minúte do vedenia Antoine Griezmann. "Oranjes" v prvom polčase takmer nič neukázali, v tom druhom sa síce snažili viac, ale po vylúčení Kevina Strootmana ich nádherným gólom zrazil definitívne do kolien premiérovým reprezentačným gólom Thomas Lemar. Ten strelil aj tretí gól vicemajstrov Európy a v nadstavenom čase tiež prvý reprezentačný gól dosiahol Kylian Mbappé. V treťom súboji sa nečkala výhra domáceho Luxemburska nad Bieloruskom 1:0.Belgičania potvrdili výbornú fazónu a zápas H-skupiny v Liege s outsiderom z Gibraltáru vybavili už v prvom polčase, v ktorom súpera prevalcovali šiestimi gólmi. Hoci v 40. minúte dostal domáci Axel Witsel červenú kartu, Eden Hazard ešte pred polčasom zvýšil na 6:0. V druhom polčase ešte dokonali hetrik Thomas Meunier a Romelu Lukaku a "červení diabli" vyhrali vysoko 9:0. Belgičania majú bilanciu 6 výhier a 1 remíza, sú o šesť bodov lídrom tabuľky pred druhým Gréckom, ktoré remizovalo doma s Estónskom bez gólov. Bosna a Hercegovina vyhrávala na Cypre 2:0, ale prehrala 2:3.Stopercentnú bilanciu 7 výhier zo 7 zápasov majú Švajčiari v B-skupine. Tí vyhrali na ťažkom a podmočenom teréne v St. Gallene nad Andorrou 3:0. Súboj museli aj dvakrát prerušiť a odstraňovala sa voda z hracej plochy. Pred druhým Portugalskom, ktoré doma zdolalo outsidera z Faerských ostrovov 5:1 majú Helvéti trojbodový náskok. V Porte strelil hetrik kapitán majstrov Európy Cristiano Ronaldo. Boli to jeho reprezentačné zásahy číslo 76, 77 a 78, čím sa osamostatnil cez Maďara Sándora Koscisa na druhom mieste európskych reprezentačných strelcov.