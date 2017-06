KVALIFIKÁCIA MS: Slováci majú extra motiváciu,čaká ich jubilejný zápas

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Kvalifikácia MS 2018, F-skupina, 6. kolo, sobota 10. júna, 20.45 SELČ



Litva - SLOVENSKO

rozhoduje: Manuel Gräfe (Nem.)



predpokladaná zostava SR: Dúbravka - Pekarík, Škrtel, Ďurica, Hubočan - Gyömbér, Škriniar - Weiss, Hamšík, Mak - Ďuriš

Nominácia SR na zápas v Litve:



brankári: Martin Dúbravka (FC Slovan Liberec), Martin Polaček (Zaglebie Lubin), Ján Novota (Rapid Viedeň)

obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Erik Sabo (Beitar Jeruzalem), Martin Škrtel (Fenerbahce Istanbul), Milan Škriniar (UC Sampdoria), Ján Ďurica (Trabzonspor AS), Kornel Saláta (ŠK Slovan Bratislava), Tomáš Hubočan (Olympique Marseille), Norbert Gyömbér (FC Terek Groznyj)

stredopoliari: Stanislav Lobotka (FC Nordsjalland), Filip Kiss (FK Haugesund), Patrik Hrošovský (FC Viktoria Plzeň), Ján Greguš (FC Kodaň), László Bénes (Borussia Mönchengladbach), Marek Hamšík (SSC Neapol), Ondrej Duda (Hertha Berlín), Róbert Mak (FC Zenit Petrohrad), Albert Rusnák (Real Salt Lake City), Vladimír Weiss (Al-Gharafa SC), Matúš Bero (Trabzonspor AS)

útočník: Michal Ďuriš (FK Orenburg)



Ďalší program F-skupiny:



sobota 10. júna:

18.00 Škótsko - Anglicko /Glasgow, rozhodca: Paolo Tagliavento (Tal.)/

18.00 Slovinsko - Malta /Ľubľana, Lee Evans (Wal.)/



Tabuľka:



1. Anglicko 5 4 1 0 8:0 13

2. SLOVENSKO 5 3 0 2 10:3 9

3. Slovinsko 5 2 2 1 4:3 8

4. Škótsko 5 2 1 2 7:8 7

5. Litva 5 1 2 2 5:9 5

6. Malta 5 0 0 5 2:13 0

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. júna (TASR) - Slovenskí futbaloví reprezentanti odštartujú druhú polovicu kvalifikácie o postup na MS 2018 dôležitým duelom v Litve (10. júna o 20.45 SELČ vo Vilniuse). Zverenci Jána Kozáka strácajú na vedúci tím F-skupiny Anglicko štyri body, v prípade ďalšieho triumfu by si poistili druhé miesto v tabuľke.Slováci aktuálne ťahajú sériu troch kvalifikačných výhier za sebou. Na Štadióne Litovskej futbalovej federácie budú mať extra motiváciu - dosiahnuť úspešný výsledok v jubilejnom 250. medzištátnom zápase v ére samostatnosti. Nenastúpia však v plnej sile, pre zranenia a kartové tresty bude chýbať trojica Matúš Kozáčik, Juraj Kucka, Adam Nemec.uviedol kouč Kozák pred sobotňajším súbojom. Dva dni pred výkopom šéf Slovenského futbalového zväzu Ján Kováčik potvrdil, že Kozák spolu s asistentom Štefanom Tarkovičom zostanú pri národnom tíme aj v ďalšom kvalifikačnom cykle (EURO 2020). Nové zmluvy platné do roku 2020 podpíšu obaja po návrate z Litvy.Slováci vlani v novembri zdolali v Trnave pobaltského súpera presvedčivo 4:0 a podobný výkon i výsledok by brali aj v odvete. Bude sa hrať na umelej tráve a stopér Ján Ďurica aj z toho dôvodu očakáva náročný zápas.vyjadril sa. Absenciu tria Kozáčik, Kucka, Nemec ako problém nevidí.dodal Ďurica.Na pravej strane obrany by v Kozákovej základnej zostave nemal chýbať Peter Pekarík. Podľa krajného beka berlínskej Herthy by bolo ideálne streliť Litovcom rýchly gól.vravel Pekarík.Ľavú stranu defenzívy by mal podľa predpokladov mať na starosti Tomáš Hubočan. Obranca Olympique Marseille si pamätá na duel kvalifikácie MS 2014, v ktorom Slováci remizovali v Litve 1:1.vyjadril sa Hubočan.Slováci pred zápasom vo Vilniuse absolvovali dva prípravné kempy v Šamoríne-Čilistove a Žiline. Do Litvy odleteli v piatok predpoludním, popoludní ich čakal tréning na Štadióne LFF. Sobotňajší duel s výkopom o 20.45 povedie v pozícii hlavného rozhodcu Nemec Manuel Gräfe, v priamom prenose ho vysiela aj RTVS.